My dearest assassin sur Netflix : amour et vengeance au coeur d'un thriller thaïlandais

Entre romance et combats à mort, "My Dearest Assassin" suit une héroïne contrainte d'embrasser la violence pour survivre et protéger ceux qu'elle aime.

Avec My Dearest Assassin, Netflix poursuit le développement de ses productions asiatiques avec un film thaïlandais mêlant action et romance. Réalisé par Taweewat Wantha, connu pour ses incursions dans le cinéma de genre, et écrit par Wattana Weerayawattana, le long-métrage s'inscrit dans une tendance hybride entre thriller, drame et histoire d'amour. Sorti le 7 mai 2026 sur la plateforme, ce film propose un récit intense, avec un univers de tueurs à gages et secrets familiaux.

Le film est porté par Pimchanok Luevisadpaibul, vue dans Friend Zone, qui incarne Lhan. Elle donne la réplique à Thanapob Leeratanakachorn (Ghost Lab) et Sivakorn Adulsuttikul (par ailleurs membre du Thaï pop boysband TRINITY), figures montantes du cinéma thaïlandais. À leurs côtés, on retrouve également Kessarin Ektawatkul (Born to Fight) et Chartayodom Hiranyatithi (Master of the House), qui complètent cette distribution tournée vers l'action.

Quelle est l'intrigue du film My Dearest Assassin ?

Lhan est une jeune Vietnamienne au groupe sanguin extrêmement rare, une particularité qui fait d'elle une cible de choix. Après l'assassinat de ses parents par Pruek, un redoutable chasseur de trésors, elle trouve refuge en Thaïlande au sein d'une organisation de tueurs à gages. Elle y grandit aux côtés de Pran, le fils de Poh, et de M, un autre orphelin. Très vite, Pran fait de sa protection une priorité absolue, et leur relation évolue peu à peu vers un amour intense. Mais cet équilibre fragile vole en éclats lorsque Pruek réapparaît, bien décidé à mettre la main sur le sang précieux de Lhan.

Qui est au casting du film My Dearest Assassin ?

Thanapob Leeratanakajorn : Pran

Pimchanok Luevisadpaibul : Lhan

Sivakorn Adulsuttikul : M

Theerachai Wimolchaireuk : Phruek

Chaudom Suksatit : Chaba

Toni Rakkaen : Preux

Namo Rebillet : Blue

Charttayodom Hiranyasthiti : Pot

Kessarin Ektawatkul : Ja

Teerawat Mulvilai : Lek

Où voir le film My Dearest Assassin en streaming ?

Le film My Dearest Assassin est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 7 mai 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).