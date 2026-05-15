Memory of a killer : Patrick Dempsey de retour dans une série qui cartonne, à voir sur Prime Video

"Memory of a Killer" est une série américaine adaptée du thriller néerlandais éponyme. Après sa diffusion sur la Fox entre janvier et avril 2026, la série est disponible en streaming sur Prime Video le 15 mai 2026.

Memory of a killer est une série d'action dramatique adaptée du film néerlandais à succès La mémoire du tueur de Erik Van Looy . Au programme de ce remake américain : Patrick Dempsey (Greys Anatomy) dans le rôle d'un tueur atteint de la maladie d'Alzheimer, qui est sur le point d'oublier des ennemis qui, eux, ne le lâcheront jamais.

La saison 1 de Memory of a killer a été diffusée sur la chaîne américaine Fox entre le 25 janvier et le 6 avril 2026. Elle sort désormais en France, en streaming sur Prime Video, le 15 mai 2026. Et ce n'est pas tout : une deuxième saison est déjà annoncée. Et pour cause : la première saison a fait un carton outre-Atlantique en réunissant plus de 16 millions de visionnages pour la première saison.

Quelle est l'intrigue de Memory of a killer ?

Angelo est un père de famille investi et un vendeur de photocopieurs honnête. Angelo est aussi un tueur à gages aguerri et impitoyable. Ces deux existences cloisonnées cohabitent sans problème pendant des années jusqu'au jour où Angelo découvre qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors que sa vie commence à vaciller, sa femme meurt dans d'étrange circonstances. Bientôt, c'est sa fille qui est menacée et Angelo comprend que la digue qui séparait les deux pans de sa vie vient de céder. Alors que sa mémoire décline, Angelo s'engage dans une course contre la montre pour trouver qui lui veut du mal, et régler ses comptes avant qu'il ne soit trop tard.

https://www.youtube.com/watch?v=7iOzKSGewK8

Quel casting pour Memory of a killer ?

Patrick Dempsey : Angelo Doyle

Angelo Doyle Michael Imperioli : Dutch

Dutch Richard Harmon : Joe

Joe Odeya Rush : Maria

Maria Daniel David Stewart : Jeff

Jeff Peter Gadiot : Dave

Dave Gina Torres : Linda Grant

Où visionner Memory of a killer en streaming ?

Après avoir été diffusée sur la chaîne américaine Fox entre janvier et avril 2026, la première saison de Memory of a killer est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 15 mai 2026. Une deuxième saison est déjà annoncée. Pour découvrir cette série et tous les titres Prime Video, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming à partir de 6,99 euros par mois.