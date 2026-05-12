Martin Short, une vie XXL : Netflix retrace le parcours d'une légende de la comédie

Le documentaire Netflix suit Martin Short alors qu'il revient sur sa vie professionnelle, longue de plus de cinq décennies de carrière dans monde du spectacle, et personnelle.

Avec Marty, Life Is Short, rebaptisé en France Martin Short : une vie XXL, Netflix consacre un documentaire à l'un des plus grands comédiens de sa génération. Réalisé par Lawrence Kasdan (Les Copains d'abord, Silverado), le film, disponible depuis le 12 mai 2026, retrace plus de cinquante ans de carrière d'un artiste devenu une référence de la comédie aux États-Unis comme au Canada.

Révélé dans les années 1970, Martin Short s'impose ensuite comme l'une des figures marquantes du Saturday Night Live, où ses personnages excentriques et son énergie débordante deviennent rapidement cultes. Au cinéma, il enchaîne les rôles populaires dans Three Amigos aux côtés de Steve Martin et Chevy Chase, Le Père de la mariée avec Steve Martin, Mars Attacks! de Tim Burton ou encore Inherent Vice. Plus récemment, une nouvelle génération l'a découvert grâce à la série Only Murders in the Building, dans laquelle il partage l'affiche avec Steve Martin et Selena Gomez.

Quelle est l'intrigue du film documentaire Martin short, une vie XXL ?

Le documentaire Martin short, une vie XXL est à regarder en exclusivité sur Netflix à partir du 12 mai 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).

Quels acteurs au casting du film documentaire Martin short, une vie XXL ?

Martin Short

Ron Howard

Paul Schaffer

John Mulaney

Oliver Short

Catherine O'Hara

Où voir le film documentaire Martin short, une vie XXL en streaming ?

Le film documentaire Martin Short, une vie XXL est diffusée en exclusivité sur Netflix depuis le 12 mai 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 7,99 euros par mois, l'offre Premium à 21,99 euros par mois ou l'offre standard à 14,99 euros par mois.