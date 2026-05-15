Dutton Ranch : Beth et Rip poursuivent l'aventure Yellowstone dans le nouveau spin-off de Paramount+

Après la fin de "Yellowstone", Beth Dutton et Rip Wheeler reprennent du service dans Dutton Ranch, une nouvelle série western sous haute tension sur Paramount+.

L'univers de Yellowstone, imaginé par Taylor Sheridan, continue de s'étendre ! Depuis le 15 mai 2026, les abonnés de Paramount+ + peuvent découvrir Dutton Ranch, un nouveau spin-off qui suit Beth Dutton et Rip Wheeler après les événements de la série originale, alors qu'ils tentent de reconstruire leur vie loin du Montana.

Cette fois l'action se déroule au sud du Texas, où le couple prend la tête d'un immense ranch. Mais leur nouveau départ se heurte rapidement à une rivalité locale féroce et à des tensions qui ont fait le succès de la série mère.

La série marque le retour de Kelly Reilly dans le rôle de Beth Dutton, après Yellowstone, et de Cole Hauser, toujours dans la peau de Rip Wheeler. Fini Little reprend également son rôle de Carter. Le casting accueille plusieurs nouveaux venus prestigieux comme Annette Bening (American Beauty), Ed Harris (Westworld), Jai Courtney (Suicide Squad), Juan Pablo Raba (Narcos), et Marc Menchaca (Ozark).

Quelle est l'intrigue de la série Dutton Ranch ?

Après avoir quitté le Montana, Beth et Rip espèrent enfin construire une vie plus paisible dans leur nouveau ranch texan, accompagnés de Carter, qu'ils considèrent désormais comme leur fils. Mais leur installation attire rapidement l'attention d'un puissant ranch voisin prêt à tout pour protéger son territoire et son influence. Entre intimidations, sabotages et affrontements, le couple comprend vite qu'il ne pourra pas échapper à la violence qui a toujours entouré les Dutton.

Quels acteurs au casting de la série Dutton Ranch ?

Kelly Reilly : Beth Dutton

Cole Hauser : Rip Wheeler

Ed Harris : Everett McKinney

Jai Courtney : Rob-Will

Annette Bening : Beulah Jackson

Finn Little : Carter

Natalie Alyn Lind : Oreana

Marc Menchaca

J.R. Villarreal

Juan Pablo Raba

Morgan Wade : Carol

Sterlin English : Austin Lewis

Où voir la série Dutton Ranch en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Dutton Ranch en exclusivité sur Paramount+ depuis le 15 mai 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.