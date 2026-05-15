It's not like that : un pasteur veuf, une mère divorcée et des étincelles dans cette série Prime Video

"It's not like that" est une série créée par Ian Deitchman et Kristin Robinson qui suit un pasteur veuf dans sa reconstruction.

It's not like that est une série américaine créée par Ian Deitchman (Suits) et Kristin Robinson (Carnival Row) qui s'intéresse à la reconstruction d'un pasteur père de famille après la mort de sa femme. Et notamment de ses amours avec une amie fraichement divorcée.

La série confirme une nouvelle tendance : la romance religieuse. Netflix a ouvert la voie avec Nobody Wants This où Kirsten Bell (The Good Place, Sans Sarah rien ne va) incarne une femme sans confession religieuse qui tombe amoureuse d'un rabin interprété par Adam Brody (Newport Beach).

Plus soft que la proposition Netflix, It's not like that a été produite par The Wonder Project (House of David), le studio spécialisé dans les divertissements chrétiens et partenaire des Studios MGM Amazon. Après avoir été présentée en avant première sur la chaîne Wonder Project en janvier 2026, It's not like that est désormais disponible sur la plateforme de VOD Prime Video depuis le 15 mai 2026.

Quelle est l'intrigue de It's not like that ?

Malcom, pasteur très apprécié de sa communauté, voit sa vie basculer à la mort de sa femme. Désormais veuf, il doit élever seul ses deux enfants tout en gérant son propre deuil et le manque de son épouse. Heureusement, il peut compter sur Lori, amie du couple de toujours. Fraichement divorcée, Lori aussi tente de se reconstruire et elle trouve en Malcolm un confident dévoué. Mais à force de se soutenir, des sentiments pourraient bien éclore. Les deux amis seront ils prêts à se relancer dans une nouvelle histoire au risque de briser leur lien si précieux ?

Quels acteurs sont au casting de It's not like that ?

Scott Foley : Malcolm

Malcolm Erinn Hayes : Lori

Lori J.R. Ramirez : David Soto

David Soto Cary Christopher : Justin Jeffries

Justin Jeffries Leven Miranda : Flora Jeffries

Flora Jeffries Cassidy Paul : Penelope Jeffries

Penelope Jeffries Caleb Baumann : Merritt Soto

Merritt Soto Liv Lendell : Casey Soto

Où visonner It's not like that en streaming ?

It's not like that est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 15 mai 2026. Pour découvrir cette série, ainsi que la série House of David également produite par les studios The Wonder Project, et partenaires d'Amazon MGM, vous pouvez vous abonner au servide de vidéo à la demande Prime Video dès 6,99 euros par mois.