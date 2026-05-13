Les Coqs : une comédie néerlandaise sur la crise de la masculinité sur Netflix

Entre couples en crise, amitiés mises à l'épreuve et remise en cause des codes masculins, "Les Coqs" suit quatre amis quadragénaires déboussolés dans un monde en pleine évolution.

Loin d'être aussi fiers que ces gallinacés, Les Coqs parle au contraire des réflexions que peuvent mener les hommes sur leur propre masculinité. Netflix propose cette comédie néerlandaise adaptée de la série espagnole Machos Alfa.

Créée par Luuk van Bemmelen et Richard Kemper, la série suit un groupe d'amis confrontés aux transformations des relations hommes-femmes et à la remise en cause de leurs habitudes de vie. La série s'inscrit dans une veine humoristique et sociale, en abordant avec décalage la " crise de la masculinité " contemporaine, entre vie de couple, carrière et identité personnelle. La saison 2 est sortie le 13 mai sur Netflix.

Le casting est porté par Jeroen Spitzenberger (vu dans plusieurs productions néerlandaises de comédie), Waldemar Torenstra, Benja Bruijning et Andre Dongelmans, qui incarnent le quatuor central. Ils sont notamment connus pour leurs rôles dans des séries et films néerlandais populaires diffusés à la télévision locale et sur les plateformes européennes.

Quelle est l'intrigue de la série Les Coqs ?

Mike, Ivo, Daan et Greg, quatre amis de longue date qui voient leurs repères bousculés par une société en mutation. Entre relations amoureuses compliquées, changements professionnels et questionnements personnels, ils tentent tant bien que mal de s'adapter à de nouvelles normes sociales. Leur amitié devient leur dernier point d'ancrage face à un monde qu'ils comprennent de moins en moins.

Quels acteurs au casting de la série Les Coqs ?

Jeroen Spitzenberger : Mike

Eva Laurenssen : Stevie

Waldemar Torenstra : Ivo

Jennifer Hoffman : Pam

Andre Dongelmans : Daan

Jelka van Houten : Merel

Benja Bruijning : Greg

Frouke Verheijde : Tess

Où voir la série Les Coqs en streaming ?

La série Les Coqs est à regarder en exclusivité sur Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).