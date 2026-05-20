Plaisir maximum garanti : une mère divorcée prise dans une spirale de chantage sur Apple TV

Entre comédie noire et thriller, Plaisir maximum garanti suit une mère embarquée malgré elle dans une affaire criminelle qui pourrait bouleverser sa vie.

Avec Plaisir maximum garanti, Apple TV poursuit sa stratégie de séries hybrides mêlant humour grinçant et suspense insoutenable. Créée par David J. Rosen (Sugar, Hunters), la série de 10 épisodes est produite notamment par David Gordon Green, réalisateur connu pour Halloween et Joe. Cette série en dix épisodes met en scène une héroïne ordinaire dont le quotidien bascule après une rencontre en ligne qui tourne mal. Entre bataille pour la garde de sa fille, enquête amateur et dérive criminelle, Plaisir maximum garanti joue avec les codes du thriller contemporain tout en conservant un ton décalé. Les deux premiers épisodes sont attendus le 20 mai 2026 sur Apple TV.

Le rôle principal est tenu par Tatiana Maslany, révélée par Orphan Black. Elle donne la réplique à Jake Johnson, connu pour New Girl. Le casting compte également Brandon Flynn (13 Reasons Why), Murray Bartlett (The Last of Us), Dolly de Leon (Sans filtre), Jon Michael Hill (Elementary), Jessy Hodges (Barry) et Charlie Hall (Monstres : L'histoire de Lyle et Erik Menendez).

Quelle est l'intrigue de la série Plaisir maximum garanti ?

Paula, mère récemment divorcée, est persuadée d'avoir été témoin d'un meurtre. Elle décide alors de mener sa propre enquête, tout en se battant pour la garde de sa fille. Réussissant petit à petit à reconstruire sa famille et son estime de soi, elle se retrouve prise au piège d'une affaire mêlant chantage et meurtre.

Quels acteurs au casting de la série Plaisir maximum garanti ?

Tatiana Maslany : Paula

Jake Johnson : Karl

Jessy Hodges : Mallory

Charlie Hall : Rudy

Jon Michael Hill : Detective Baxter

Jianna Platon : PD

Diarra Goldberg : Geri

Nola Wallace : Hazel

Où voir la série Plaisir maximum garanti en streaming ?

La série Plaisir maximum garanti sera diffusée en exclusivité sur Apple TV dès le 20 mai 2026. Afin de profiter des dix épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.