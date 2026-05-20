Ladies First : Sacha Baron Cohen à la merci de Rosamund Pike sur Netflix

"Ladies First" est une comédie satirique américano-britannique avec Sacha Baron Cohen et Rosamund Pike sur la plateforme Netflix.

Ladies First est une comédie américano-britannique réalisé par Thea Sharrock (Scandaleusement votre, Avant toi, Le beau jeu) et interprété par Sacha Baron Cohen (Balls Up, Disclaimer, Borat) et Rosamund Pike (Gone Girl, Now you see me 3). Le film est librement adapté du film français Je ne suis pas un homme facile avec Vincent Elbaz (Iris et les hommes, La vérité si je mens), sorti en 2018 et également disponible sur Netflix.

Derrière ses ressorts comiques (Sacha Baron Cohen renoue malgré lui avec le mankini), cette comédie satirique explore les rapports entre les genres et surtout les inégalités qui continuent de prospérer sans qu'on en ai souvent conscience. Le film Ladies First est disponible en streaming sur Netflix le 22 mai 2026.

Quelle est l'intrigue de Ladies First ?

Damien Sachs est un homme à qui tout réussi : il est riche, puissant et collectionne les conquêtes. Bientôt, il deviendra même PDG de son agence de publicité. Sa vie bascule lorsqu'un choc à la tête l'expédie tout droit dans une dimension parallèle où le monde est dirigé par les femmes. Adieu promotion imminente et succès, Damien occupe désormais un poste beaucoup moins prestigieux alors que ses collaboratrices féminines sont placées en haut de la hiérarchie. Damien va alors découvrir ce que c'est que d'être une femme dans son monde à lui.

Quel casting pour Ladies First ?

Sacha Baron Cohen : Damien

Damien Rosamund Pike : Alex

Alex Charles Dance : Fred

Fred Emily Mortimer : Sunny

Sunny Tom Davis : Chris Black

Chris Black Richard E. Grant : Pigeon Man

Pigeon Man Fiona Shaw : Felicity

Felicity Weruche Opia : Ruby

Ruby Kathryn Hunter : Glenda Cartwright

Glenda Cartwright Kadiff Kirwan : Austin

Austin Bill Paterson : Louis

Où visionner Ladies First en streaming ?

Ladies First est disponible en streaming le 22 mai 2026 sur la plateforme de VOD Netflix. Je ne suis pas un homme facile, le film français qui a inspiré cette comédie est également disponible sur la plateforme. Pour vous abonner, vous pouvez choisir entre l'une des trois formules suivantes : l'Essentielle à 7,99 euros par mois, la Standard à 14,99 euros par mois et la Premium à 21,99 euros par mois.