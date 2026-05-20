If I had legs I'd kick you : une prestation marquante de Rose Byrne à voir sur HBO Max

Rose Byrne incarne une mère au bord de la crise de nerf dans le film "If I had legs I'd kick you", diffusé sur HBO Max.

Il aura fallu attendre plus d'un an avant de pouvoir enfin découvrir If I had legs, I'd kick you en France. Cette comédie dramatique américaine sur la maternité, réalisée par Mary Bronstein, sort le 22 mai 2026, plus d'un an avant son avant-première au festival de Sundance.

Ce long-métrage qui avait fait consensus auprès des critiques a été particulièrement salué pour la performance de Rose Byrne. L'actrice de Mes meilleures amies et Platonic incarne ici un rôle d'une mère au bord de la crise de nerfs avec intensité. Sa prestation a impressionné tout le monde, au point qu'elle reçoive le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film comique en janvier 2026. If I had legs I'd kick you est à voir sur HBO Max.

Quelle est l'intrigue de If I had legs I'd kick you ?

La vie de Linda, une mère de famille, s'effondre totalement. Sa fille a contracté une mystérieuse maladie, son mari est toujours absent, un proche a disparu, et elle entretient une relation complexe avec son thérapeute.

Quels acteurs au casting de If I had legs I'd kick you ?

Rose Byrne : Linda

Conan O'Brien : le thérapeute de Linda

Danielle Macdonald : Caroline

Christian Slater : Charles

ASAP Rocky : James

Ivy Wolk : Diana

Daniel Zolghadri : Stephen

Delaney Quinn : la fille de Linda

Ronald Bronstein : le mari de Caroline

Lark White : Vanessa

Josh Pais : Brad

Où voir If I had legs I'd kick you ?

Présenté en janvier 2025 au festival du film de Sundance, il aura fallu attendre plus d'un an après son avant-première pour voir If I had legs I'd kick you enfin diffusé en France. C'est sur HBO Max, à partir du 22 mai 2026 en France, qu'on peut le voir en streaming. Il faut toutefois un abonnement à la plateforme pour le visionner.