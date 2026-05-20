Jack Ryan, guerre fantôme : John Krasinski reprend du service sur Prime Video

Après quatre saisons de série, Jack Ryan revient dans un long métrage mêlant espionnage terrorisme et tensions géopolitiques internationales.

Avec Jack Ryan : Guerre fantôme, Prime Video prolonge l'univers de Jack Ryan après la fin de la série portée par John Krasinski. Inspiré des romans de Tom Clancy, ce nouveau chapitre adopte cette fois le format du film d'action et d'espionnage à grande échelle.

Réalisé par Andrew Bernstein, déjà derrière plusieurs épisodes de la série Jack Ryan, le film suit l'ancien analyste de la CIA dans une mission aux enjeux mondiaux. Entre opérations clandestines, guerre de l'information et affrontements militaires, Guerre fantôme entend conserver la recette qui a fait le succès de la série sur Prime Video.

John Krasinski reprend son rôle de Jack Ryan après les quatre saisons de la série du éponyme. L'acteur est également connu pour The Office et Sans un bruit. À ses côtés, Wendell Pierce retrouve le rôle de James Greer après The Wire, tandis que Michael Kelly reprend celui de Mike November, lui qui s'est illustré dans House of Cards. Le casting accueille également Sienna Miller (American Sniper) et Max Martini (Pacific Rim)

Quelle est l'intrigue du film Jack Ryan : Guerre fantôme ?

Alors qu'une série de cyberattaques frappe plusieurs puissances occidentales, Jack Ryan découvre l'existence d'une opération secrète visant à provoquer un conflit mondial. Chargé d'enquêter sur cette menace invisible, il remonte la piste d'un réseau mêlant mercenaires, agents infiltrés et intérêts politiques contradictoires. Mais plus l'enquête avance, plus Jack Ryan comprend que la véritable guerre ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans l'ombre des systèmes informatiques et de la manipulation de l'information.

Quels acteurs au casting du film Jack Ryan : Guerre fantôme ?

John Krasinski : Jack Ryan

Wendell Pierce : James Greer

Michael Kelly : Mike November

Sienna Miller : Emma Marlowe

Max Beesley

Douglas Hodge

JJ Feild

Betty Gabriel : Elizabeth Wright

Khalid Laith : Jamal Ali

Dominic Mafham : M16 Chief Arnold

Billy Clements : Jimenez

Mckenna Bridger : Daughter

Diarùuid de Faite : Arthur the Barman

Où voir le film Jack Ryan : Guerre fantôme en streaming ?

Le film Jack Ryan : Guerre fantôme est à regarder en exclusivité sur Prime Video dès le 20 mai 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.