Spider-Noir : il y a une particularité étonnante dans la série de Prime Video portée par Nicolas Cage

Entre polar noir et récit de super-héros, Spider-Noir revisite l'univers de Spider-Man dans une version sombre et rétro portée par Nicolas Cage, sur Prime Video.

Vous avez le choix : regarder la série en couleurs ou en noir et blanc ! Deux options plutôt originales pour les abonnés de Prime Video. Et pour cause : Spider-Noir reprend tous les codes du film noir hollywoodien des années 1930, avec ses ruelles sombres, ses détectives désabusés et ses affaires criminelles qui gangrènent New York. La plateforme américaine a adapté en prises de vues réelles le personnage Marvel issu de l'univers alternatif Spider-Man Noir.

Introduit dans les comics en 2009 puis popularisé auprès du grand public grâce au film d'animation Spider-Man: New Generation, ce héros évolue dans une version rétro et crépusculaire de New York. La série est développée par Oren Uziel (22 Jump Street) et Steve Lightfoot, showrunner de The Punisher. Ce projet marque également le retour de Nicolas Cage, oscarisé pour Leaving Las Vegas et connu pour Volte-face ou encore Benjamin Gates, dans le rôle du personnage après lui avoir prêté sa voix dans l'univers Spider-Verse. À ses côtés, on retrouve Lamorne Morris (New Girl), Brendan Gleeson (Harry Potter), Abraham Popoola (Cruella) et Li Jun Li, vue dans Babylon et Sinners.

Quelle est l'intrigue de la série Spider-Noir ?

Dans le New York des années 1930, un détective privé vieillissant tente de survivre dans une ville rongée par la corruption et la violence. Ancien justicier masqué, il est contraint de replonger dans son passé lorsqu'une nouvelle affaire criminelle menace de faire basculer la ville dans le chaos. Au fil de son enquête, il se retrouve confronté aux figures du crime organisé et aux fantômes de ses anciennes missions.

Quels acteurs au casting de la série Spider-Noir ?

Nicolas Cage : Ben Reilly / Noir

Rebecca Breeds : Mireille Bouquet

Lmorne Morris : Robbie Robertson

Li Jun Li : Cat Hardy

Karen Rodriguez : Janet Smart

Abraham Popoola : Lonnie Lincoln/Tombstone

Brendan Gleeson : Silvio Manfredi/Silvermane

Jack Huston : Flint Marko/Sandman

Où voir la série Spider-Noir en streaming ?

La série Spider-Noir est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 27 mai 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.