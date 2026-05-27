Rafa : une série Netflix pour découvrir l'homme derrière le champion de tennis Nadal

"Rafa" est une série documentaire qui retrace la carrière du champion de tennis Rafael Nadal grâce au témoignage du sportif, sur Netflix le 29 mai 2026.

Rafa est une série documentaire qui retrace le parcours hors du commun d'un des meilleurs joueurs de tennis au monde : Rafael Nadal. Vous connaissez ce nom, même si vous n'êtes pas fan de tennis. Même si vous ne vous intéressez pas du tout au tennis, d'ailleurs. Car Rafael Nadal s'est rapidement érigé au rang de légende.

Mais qui se cache derrière ce tennisman aux 92 titres ? Pour répondre à cette question, Rafael Nadal s'est associé avec Netflix. Dans une série documentaire commentée par le joueur lui-même et étayé de nombreux témoignages et images d'archive, Nadal analyse son parcours sans concession.

Pour porter ce témoignage, Netflix et Rafael ont pu compter sur le réalisateur Zach Heinzerling, déjà rompu a l'exercice du documentaire avec Dirty Money et McCartney 1,2,3. La série Rafa est disponible en streaming sur Netflix depuis le 29 mai 2026.

Quelle est l'intrigue de Rafa ?

Comment devient-on champion de tennis ? Suffit-il de grandir dans une famille de sportif ? De tenir sa première raquette à trois ans ? De posséder un don évident pour cette discipline ? C'est un bon début, comme le montre le parcours de Rafael Nadal. Mais comme le montre aussi le parcours de beaucoup d'autres, cela ne suffit pas pour devenir le meilleur joueur de tous les temps. Dans le documentaire Rafa, Nadal raconte les sacrifices, le dépassement de soi et la hargne hors du commun nécessaires pour se hisser toujours plus haut. Avec les résultats que l'on connait ; et des conséquences que l'on connait moins. Car, depuis ses 18 ans, Rafael Nadal souffre du syndrome de Müller-Weiss, une maladie qui provoque des douleurs dégénératives au pied. Si cette souffrance ne l'a pas arrêté, quel impact a-t-elle eu sur sa carrière ? Et sa vie personnelle ? Le joueur raconte.

Où visionner le documentaire Rafa ?

La série documentaire Rafa est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 29 mai 2026 sur Netflix. Depuis 2014, la plateforme propose une multitude de contenus variés et notamment des documentaires sportifs qui mettent les champions à l'honneur comme Rafa, mais aussi Bill Russel : légende de la NBA et Le nouvel essor de Simone Biles. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming dès 7,99 euros par mois.