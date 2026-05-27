Star City : une série dérivée de For All Mankind arrive sur Apple TV

Star City est une série dystopique réalisée par Ronald D. Moore, dérivée de For All Man Kind, diffusée depuis 2019.

Star City est une série dystopique dérivée de For All Man Kind, acclamée par la critique et primée, qui revisite la conquête spatiale de la Guerre Froide à nos jours. Ce spin-off débute en 1969, lorsque Alexeï Leonov, le célèbre astronaute russe, devient le premier homme à fouler la lune. Star City se concentre sur cette période, mais montre cette fois ci ce qu'il se passe dans les coulisses du rideau de fer.

Aux manettes de Star City, on retrouve le créateur Ronald D. Moore (Battle Star Galactica) et ses deux compères Ben Nedivi et Matt Wolpert (Fargo, Umbrella Academy). La première saison est disponible en streaming sur Apple TV le 29 mai 2026. Les cinq saisons de For All Man Kind sont également disponibles sur la plateforme.

Quelle est l'intrigue de Star City ?

26 juin 1969, Alexei Leonov devient le premier homme à marcher sur la lune. Ça y est, l'Union Soviétique l'a fait. Au terme d'une course contre la montre impitoyable, elle a battu les États-Unis. Pour découvrir comment elle en est arrivée là, direction le centre d'entrainement des cosmonautes, au nord de Moscou. Ici, le KGB exerce une pression constante sur les ingénieurs et les cosmonautes et presse les essais, quitte à sacrifier des recrues dans des lancements suicides. L'objectif Lune n'a pas de prix.

Quel casting pour Star City ?

Rhys Ifans : le concepteur en chef

le concepteur en chef Anna Maxwell Martin : Lyudmilla

Lyudmilla Agnes O'Casey : Irina

Irina Ruby Ashbourne Serkis : Tanya

Tanya Alice Englert : Anastasia

Anastasia Solly McLeod : Sasha

Sasha Adam Nagaitis : Valya

Valya Josef Davies : Sergei

Sergei Priya Kansara : Lakshmi

Lakshmi Eadie Johnson : Zoya

Où visionner Star City en streaming ?

La première saison de la série Star City est disponible en streaming sur Apple TV le 29 mai 2026. Vous y trouverez également les cinq saisons de la série For All Man Kind, diffusée depuis 2019. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner au service via la plateforme Apple TV + pour 9,99 euros par mois, ou en souscrivant à une offre myCANAL à partir de 19.99 euros par mois.