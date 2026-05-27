Vol de nuit pour Los Angeles : John Travolta fait revivre l'âge d'or de l'aviation sur Apple TV

"Vol de nuit pour Los Angeles" embarque les spectateurs dans une traversée de l'Amérique hors du commun, à bord d'un avion à hélices.

Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2026, Vol de nuit sur Los Angeles a fait son petit effet sur la Croisette. Pour cause, il s'agit du premier long-métrage de John Travolta en tant que réalisateur. L'acteur inoubliable de La Fièvre du samedi soir, Grease et Pulp Fiction est passé derrière la caméra pour raconter une histoire inspirée directement de son enfance et adaptée de son propre roman.

Disponible à partir du 29 mai 2026 sur Apple TV, le film se déroule durant l'âge d'or des vols commerciaux américains, à une époque où voyager en avion relevait encore de l'aventure. John Travolta n'est pas du casting mais une Travolta y figure quand même : Ella Bleu Travolta, la fille de la star, déjà aperçue dans Les 2 font la " père ". Le jeune Jeff est incarné par Clark Shotwell, tandis que Kelly Eviston-Quinnett (New York, police judiciaire) joue sa mère Helen.

Quelle est l'intrigue du film Vol de nuit pour Los Angeles ?

1962, Jeff a 8 ans. Passionné d'aviation, l'enfant fait son baptême de l'air à bord d'un avion omnibus à escales multiples de la TWA à destination de Los Angeles. Il accompagne sa mère, actrice de théâtre qui rêve d'une carrière à Hollywood. Au fil des escales et des rencontres, ce périple à travers les Etats-Unis devient pour lui une aventure initiatique marquante, faite de découvertes et d'émerveillement.

Quels acteurs au casting du film Vol de nuit pour Los Angeles ?

Clark Shotwell : Jeff

Kelly Eviston-Quinnett : Helen

Olga Hoffmann : Liz

Ella Bleu Travolta : Doris

Miles McMahon : Pilot

C. Andrew Garrison

Où voir le film Vol de nuit pour Los Angeles en streaming ?

Le film Vol de nuit pour Los Angeles sera diffusée en exclusivité sur Apple TV à partir du 29 mai 2026. Pour le voir, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.