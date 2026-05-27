Ponies : une star de Game of Thrones de retour sur HBO Max

Emilia Clarke est à l'affiche de la série américaine créée par Susanna Fogel et David Iserson, diffusée sur HBO Max le 28 mai 2026.

Depuis Game of Thrones, nous n'avons plus vu Emilia Clarke dans un rôle d'ampleur. Peut-être que Ponies va renverser la donne. Cette série américaine créée par Susanna Fogel et David Iserson est diffusée depuis le 15 janvier 2026 mais tardait à trouver une date de diffusion en France. Ce programme, qui se déroule en pleine Guerre froide, pourrait peut-être remettre l'interprète de Daenerys Targaryen sur le devant de la scène.

Avec Haley Richardson (The White Lotus saison 2), l'actrice incarne une secrétaire de l'ambassade américaine à Moscou, en 1972, dont le quotidien bascule le jour de la mort de leurs maris. Elles deviennent alors des agentes de la CIA en premières lignes du conflit. Au casting, on retrouve également Adrian Lester, Artjom Gilz ou encore Nicholas Podany. La première saison est mise en ligne sur HBO Max dès le 28 mai 2026.

Quelle est l'intrigue de Ponies ?

Mouscou, 1977. En pleine Guerre froide, deux secrétaires de l'ambassade américaine voient leur vie basculer suite à la mort mystérieuse de leurs maris. Cet événement les conduit à devenir agentes de la CIA et à plonger au cœur des tensions du conflit.

Quels acteurs au casting de Ponies ?

Emilia Clarke : Beatrice "Bea" Grant

Haley Lu Richardson : Twila Hasbeck

Adrian Lester : Dane Walter

Artjom Gilz : Andrei Vasiliev

Nicholas Podany : Ray Szymanski

Vic Michaelis : Cheryl Szymanski

Petro Ninovskyi : Sasha Shevchenko

Où voir Ponies en streaming ?

Ponies est une série américaine diffusée outre-Atlantique depuis le 15 janvier 2026 sur le service de streaming Peacock. En France, il a fallu attendre quelques mois avant de la découvrir. Elle est mise en ligne sur HBO Max, plateforme par abonnement, à partir du 28 mai 2026. Vous pouvez souscrire au site de streaming en souscrivant à l'une des trois offres proposées : celle avec publicités pour 5,99 euros par mois, la standard à 9,99 euros par mois et la premium qui coûte 13,99 euros par mois.