Not suitable for work : la nouvelle série de Mindy Kaling sur Disney+

"Not suitable for work" est une série américaine qui suit des jeunes gens dans leur vie professionnelle et personnelle dans un quartier glamour de New York, diffusée depuis le 2 juin 2026 sur Disney+.

Not Suitable For Work est une série américaine créée par Mindy Kaling qui reprend un concept à la fois bien connu et ultra populaire : les premiers pas d'une bande de vingtenaires soudés dans la vie d'adulte. Friends, How I met your Mother, Girls... Ces séries populaires ont marqué leurs époques et avec le pédigré de Not Suitable For Work, on peut parier que ce sera bientôt le cas de cette série.

Aux manettes de Not Suitable For Work on retrouve donc Mindy Kaling, LA reine de la comédie US, aussi bien comédienne dans The Office ou Ocean's 8, que créatrice ou réalisatrice avec Late Night et Running point. La première saison de Not Suitable For Work est disponible en streaming sur Disney++ depuis le 28 mai 2026.

Quelle est l'intrigue de Not Suitable For Work ?

AJ et Abby vivent à New York et viennent d'entrer dans le monde du travail. Les deux amies sont bien décidés à faire leurs preuves, comme leurs amis Davis, Josh and Kel. Malgré une énergie débordante et des rêves plein la tête, il n'est pas facile de trouver sa place, et encore moins de la garder. Surtout quand les sentiments s'en mêlent. Mais c'est aussi ça être jeune avec l'avenir devant soit dans une ville comme NYC : explorer, se planter et remonter en selle.

Quels sont les acteurs au casting de Not Suitable For Work ?

Ella Hunt : AJ Pascarelli

AJ Pascarelli Avantika Vandanapu : Abhinaya "Abby" Chilukuri

Abhinaya "Abby" Chilukuri Will Angus : Davis Beau Bradley Barrett III

Davis Beau Bradley Barrett III Jack Martin (LXVI) : Josh Teitelbaum

Josh Teitelbaum Nicholas Duvernay : Kel Washington

Kel Washington Jay Ellis : Bill Gibson

Où découvrir Not Suitable For Work en streaming ?

Not Suitable For Work est disponible en streaming depuis le 2 juin 2026 sur Disney+ à raison de deux épisodes par semaines. Pour découvrir cette série, ainsi que How I met your mother, une autre série culte sur l'amitié, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming du géant Disney dès 6,99 euros par mois.