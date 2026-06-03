Cape Fear sur Apple TV : Javier Bardem et Amy Adams dans un remake glaçant d'un classique

Plus de 30 ans après le film culte de Martin Scorsese, "Cape Fear" revient sur Apple TV sous la forme d'une série sombre et psychologique portée par un casting prestigieux.

La dernière fois que cette terrifiante histoire avait été racontée, c'était en 1991, par Martin Scorsese dans le film culte Les Nerfs à vif avec Robert De Niro et Nick Nolte. Avant cette relecture devenue mythique, le roman The Executioners de John D. MacDonald avait déjà été adapté une première fois au cinéma en 1962 par J. Lee Thompson, sous le titre original Cape Fear.

Cette fois, plus de 30 ans après la version de Scorsese, Cape Fear revient sous la forme d'une mini-série produite notamment par Steven Spielberg et Martin Scorsese lui-même pour Apple TV. Cette nouvelle adaptation entend moderniser ce classique du thriller psychologique tout en conservant l'atmosphère oppressante qui avait fait le succès des précédentes versions.

La série est portée par Javier Bardem, oscarisé pour No Country for Old Men, qui incarne Max Cady. Il donne la réplique à Amy Adams, révélée par Premier Contact, American Bluff et Il était une fois. Le casting compte également Patrick Wilson (Conjuring : Les Dossiers Warren), Juno Temple (Ted Lasso) et Anna Baryshnikov, vue dans Dickinson.

Quelle est l'intrigue de la série Cape Fear ?

Après plusieurs années passées en prison, Max Cady retrouve la liberté avec une idée fixe : se venger de l'avocate qu'il estime responsable de sa condamnation. Obsédé par cette revanche, il s'immisce progressivement dans la vie de la famille du juriste, transformant leur quotidien en véritable cauchemar psychologique.

Quels acteurs au casting de la série Cape Fear ?

Amy Adams : Anna Bowden

Patrick Wilson : Tom Bowden

Javier Bardem : Max Cady

Lily Collias : Natalie Bowden

Wynn Everett : Catherine Buckley

Anna Baryshnikov

CCH Pounder

Miles Mussenden : Carson

Où voir la série Cape Fear en streaming ?

La série Cape Fear sera diffusée en exclusivité sur Apple TV le 5 juin 2026. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire.

Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.