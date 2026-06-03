L'inconnue du port : une femme sans mémoire au coeur d'un thriller espagnol sur Netflix

Retrouvée ligotée dans un conteneur au port de Barcelone, une femme amnésique devient le point de départ d'une enquête mystérieuse et dangereuse dans "L'inconnue du port", sur Netflix.

Les thrillers européens, et particulièrement espagnols ont le vent en poupe sur Netflix. La plateforme poursuit sa stratégie avec la mise en ligne le 5 juin 2026 de L'inconnue du port. Réalisé par Gabe Ibáñez, connu pour Automata, le film est adapté du roman La desconocida écrit par Rosa Montero et Olivier Truc. L'enquête policière a cette originalité de mêler l'amnésie d'une femme traquée au trafic d'êtres humains, avec une intrigue qui se déroule entre Barcelone et Lyon, dans une atmosphère marquée par le danger permanent et les faux-semblants.

Le film est porté par Candela Peña, récompensée à plusieurs reprises aux Goya et vue dans Tout sur ma mère de Pedro Almodovar ainsi que dans la série Hierro. À ses côtés, Ana Rujas, révélée notamment par la série Cardo, interprète la mystérieuse inconnue retrouvée dans le conteneur. Pol López, vu dans Suro et See You in Another Life, joue l'agent Quique Zárate. Le casting est complété par Manolo Solo (La Isla Mínima), Luka Peros (La Casa de Papel) et Kira Miró, connue du public espagnol pour plusieurs comédies et séries télévisées.

Quelle est l'intrigue du film L'inconnue du port ?

Une femme est découverte bâillonnée et ligotée à l'intérieur d'un conteneur dans le port de Barcelone. Elle ne sait plus qui elle est ni comment elle est arrivée là. Aux côtés de l'agent Enrique Zarate, l'inspectrice Anna Ripoll se lance dans une course contre la montre pour percer l'identité de cette femme inconnue et les secrets que cache sa mémoire.

Qui est au casting du film L'inconnue du port ?

Candela Pena : Anne Ripoli

Ana Rujas : Desconocida

Pol Lopez : Quique Zarate

Manolo Solo : Leo

Kira Miro

Où voir le film L'inconnue du port en streaming ?

Le film L'inconnue du port est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 5 juin 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).