L'été 36 : de quoi parle la nouvelle série française disponible sur Netflix ?

Après sa diffusion sur TF1, Netflix met en ligne le feuilleton français "L'été 36" avec Nolwenn Leroy, Sofia Essaïdi, Julie de Bona et Constance Gay.

Pour débuter le mois de juin, Netflix propose à ses abonnés de découvrir l'une des séries qui a rythmé la diffusion télévisée à la fin du mois de mai. L'été 36 était diffusé sur TF1 du 18 mai au 1er juin. A la date de diffusion de ce final, les épisodes de la série française se retrouvent en intégralité sur la plateforme de streaming au N rouge.

La série historique plonge les abonnés de Netflix en pleine année 1936, marquée par l'obtention récente pour les travailleurs des congés payés. De nombreux salariés arrivent alors sur la Côte d'Azur pour profiter de leurs vacances pour la première fois. Alors que les classes sociales sont alors confrontées pour la première fois, quatre femmes appartenant à des milieux très différents sont impliquées dans un meurtre, qui s'est produit dans un hôtel de luxe.

L'été 36 réunit des visages bien connus du petit écran. Deux anciennes de la Star Academy, Nolwenn Leroy et Sofia Essaïdi, incarnent les héroïnes au côté d'actrices emblématiques de la télévision française, Constance Gay et Julie de Bona. Elles donnent la réplique à une myriade de personnages secondaires, incarnés par Pascal Elbé, Simon Ehrlacher, Miou-Miou, Camille Japy, ou encore François-Xavier Demaison. Les six épisodes de L'été 36 sont disponibles sur Netflix depuis le 1er juin 2026.

Quelle est l'intrigue de L'été 36 ?

L'été 1936 est le premier au cours duquel des salariés, profitant de leurs nouveaux congés payés, arrivent sur la Côte d'Azur pour les vacances et côtoient les classes bourgeoises. Au milieu, quatre femmes de milieux très différents se retrouvent liées à un meurtre survenu dans l'hôtel de luxe Riviera.

Quels acteurs au casting de L'été 36 ?

Sofia Essaïdi : Eugénie Berthier

Nolwenn Leroy : Giulia Vincent

Constance Gay : Léonie Morel

Julie de Bona : Blanche Ackerman

Clément Aubert : Édouard Ackerman

Victoria Eber : Angèle

Pascal Elbé : Raoul Delaunay

Simon Ehrlacher : Jean Berthier

Antoine Simony : Gabriel Berthier

Jean-Baptiste Blanc : Louis

Sam Karmann : Henri Pontavice-Caron

Miou-Miou : Marthe Pontavice-Caron

Camille Japy : Anne-Marie Meunier-Dauphin,

François-Xavier Demaison : commissaire Alphonse Raven

Constance Dollé : Madeleine Dormoy

Assaâd Bouab : Joseph Neuville

Patrick Ridremont : Edgar Girault

Ken Eind : Félix

Salomé Richard : Odette

Pascal Lafa : Jo Simone

Arnaud Binard : procureur Adrien Jacquart

Où voir L'été 36 en streaming ?

Diffusé sur TF1 du 18 mai au 1er juin 2026, L'été 36 est désormais disponible en streaming sur Netflix. La plateforme de streaming accessible sur abonnement propose la série française de la Une dès le 1er juin 2026. Il suffit de souscrire à l'un des trois abonnements pour en profiter, dont les tarifs varient de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère et avec publicités jusqu'à 21,99 euros par mois pour l'offre la plus chère. L'été 36 est également disponible sur la plateforme TF1+.