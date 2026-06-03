Dans la sauce : Paul de Saint Sernin réunit des stars du foot pour un "roast" inédit sur Netflix

Et si les champions du monde 1998 et 2018 réglaient leurs comptes à coups de vannes plutôt que sur un terrain ? C'est le pari de "Dans la sauce", nouvelle émission d'humour sur Netflix.

Avec Dans la sauce, Netflix mise sur un format encore peu exploité en France : le roast, cet exercice humoristique où les invités s'échangent des piques et des punchlines sans retenue. Présentée par l'humoriste et chroniqueur Paul de Saint Sernin, l'émission prend pour point de départ un débat qui anime régulièrement les amateurs de football : quelle génération est la plus forte, celle de France 98 ou celle de France 2018 ?

Pour l'occasion, d'anciens internationaux et plusieurs figures de l'humour français sont réunis sur scène dans une ambiance qui promet d'être aussi festive que piquante. Netflix propose l'émission depuis le 3 juin 2026. Aux commandes de l'émission, on retrouve Paul de Saint Sernin, humoriste et chroniqueur de Quelle époque !. Pour faire monter la température, plusieurs figures du stand-up et de l'humour français l'accompagnent : Hakim Jemili, Pablo Mira (Quotidien), Kheiron, Monsieur Poulpe, ainsi qu'Emy, Hugo Le Van et Sarah Lélé. Face à eux, plusieurs champions du monde 1998 et 2018 viendront se prêter au jeu du roast, même si Netflix n'a pas officiellement dévoilé l'intégralité de la distribution sportive.

Quel est le concept de l'émission Dans la sauce ?

Dans la sauce reprend les codes des célèbres roasts américains popularisés aux États-Unis. Le principe est simple : les invités se moquent les uns des autres dans un cadre bon enfant où tout le monde accepte d'être la cible des blagues. Cette première édition oppose symboliquement deux générations emblématiques du football français. Les champions du monde 1998 et ceux de 2018 s'affrontent à coups de vannes, de souvenirs et de règlements de comptes humoristiques sous l'œil de Paul de Saint Sernin.

Qui est au casting l'émission Dans la sauce ?

Hakim Jemili

Pablo Mira

Kheiron

Monsieur Poulpe

AZ

Christophe Dugarry

Emmanuel Petit

Franck Leboeuf

Steve Mandanda

Adil Rami

Samuel Umtiti

Presnel Kimpembe

Blaise Matuidi

Où voir l'émission Dans la sauce en streaming ?

L'émission Dans la sauce est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 3 juin 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).