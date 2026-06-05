Office Romance : Jennifer Lopez et Brett Goldstein réunis dans une comédie romantique sur Netflix

Jennifer Lopez revient à la comédie romantique avec "Office Romance", une histoire de séduction dans les bureaux d'une grande entreprise, sur Netflix.

On ne l'avait pas vue aussi amoureuse depuis Marry Me, en 2022. Après plusieurs projets plus dramatiques ou musclés, Jennifer Lopez revient au genre qui a largement contribué à sa popularité avec Office Romance, une nouvelle comédie romantique sur Netflix depuis le 5 juin 2026.

Face à elle, Brett Goldstein, révélation de la série Ted Lasso, dans une histoire de rivalité professionnelle qui pourrait bien se transformer en histoire d'amour. Le film est réalisé par Ol Parker, à qui l'on doit notamment Mamma Mia! Here We Go Again et Ticket to Paradise. Jennifer Lopez y retrouve un registre qu'elle connaît bien, après avoir marqué le genre avec Coup de foudre à Manhattan et Un mariage trop parfait.

Le film est porté par Jennifer Lopez, star de cinéma mais aussi chanteuse. Elle partage l'affiche avec Brett Goldstein, connu pour son rôle de Roy Kent dans Ted Lasso, série dont il est également l'un des scénaristes et producteurs. À leurs côtés, on retrouve Edward James Olmos (Blade Runner, Battlestar Galactica), Betty Gilpin (GLOW, Mrs. Davis), Jodie Whittaker (Doctor Who, Broadchurch) ainsi que Tony Hale (Veep, Arrested Development).

Quelle est l'intrigue du film Office Romance ?

Deux collaborateurs ambitieux travaillent au sein de la même entreprise où les relations amoureuses entre collègues sont vivement déconseillées. Habitués à s'affronter pour obtenir les meilleurs contrats et les promotions les plus convoitées, ils voient pourtant leur rivalité évoluer lorsqu'une attirance inattendue s'installe entre eux. Entre ambitions professionnelles, règles internes et sentiments grandissants, ils devront choisir ce qu'ils sont prêts à risquer.

Qui est au casting du film Office Romance ?

Jennifer Lopez : Jackie

Brett Goldstein : Daniel Branchflower

Betty Gilpin : Sydney

Amy Serais : Julie Schatz

Tony Hale : George Zein

Rick Hoffman : Carl Gunderson

Jodie Whittaker : Lizzy

Mary Wiseman : Clair

Tony Plana : Francisco Alberto

Roger Bart : William Butten

Natalie Ortega : Heather

Jackie Sandler : Caroline

Michelle Hurd : Rachel Goldberg

Mo Welch : Debbie

Donald Elise Watkins : Henry

Où voir le film Office Romance en streaming ?

Le film Office Romance est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 5 juin 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).