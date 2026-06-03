Michael Jackson, le verdict : Netflix annonce un documentaire choc sur le roi de la pop

"Michael Jackson : le verdict" est une mini-série en trois épisodes qui revient sur les procès de la star et ses conséquences.

Michael Jackson : Le verdict, est une mini-série en trois épisodes qui revient sur un événement qui divise fortement l'opinion publique : le procès du roi de la Pop pour agressions sexuelles sur mineurs. Michael Jackson avait été acquitté de tous les chefs d'accusation.

Ces accusations ont mis à mal sa réputation, mais n'ont pas empêché l'artiste d'être toujours considéré comme une icône, comme le prouve le documentaire This is it, de Kenny Ortega (High School Musical) sorti en 2009 et aujourd'hui disponible sur Netflix, ou le récent Michael d'Antoine Fuqua (Equalizer, Training Day), un film qui retrace la vie du chanteur, sans évoquer ses zones d'ombres.

Avec Michael Jackson : Le verdict, Netflix promet de lever la vérité sur une affaire qui divise les fans depuis deux décennies. Pour cela, le documentaire mêle images d'archives et témoignages, côté accusation et défense. Pour découvrir ce verdict, rendez-vous sur la plateforme, la série y est disponible en streaming depuis le 3 juin 2026.

Quelle est l'affaire que l'on voit dans Michael Jackson : Le verdict ?

Michael Jackson est un artiste de génie, et beaucoup l'on même érigé au rang d'icône. Au delà de son immense talent, son univers et son personnage ont contribué à faire de lui une des stars les plus célèbres au monde. Mais Michael Jackson est-il seulement un artiste hypersensible et un peu déconnectée de la réalité ?

En 1993, Michael Jackson est accusé une première fois d'agression sur Jordan Chandler, 13 ans. Le chanteur trouve un accord avec la famille de l'adolescent, sans condamnation pénale. Cette première affaire écorche son image, mais le chanteur sème le doute lorsqu'il révèle dans le documentaire qu'il partage régulièrement son lit avec de jeunes garçons (assurant à CBS qu'il "ne fait rien de sexuel avec un enfant").

Il est mis en examen dix ans plus tard, alors qu'un autre adolescent, Gavin Arvizo, porte plainte pour agression sexuelle. Arrêté en 2003, il est jugé en 2005 à Santa Maria. Si le chanteur clamera toujours son innocence et est finalement acquitté, fautes de preuves, l'affaire continue de diviser.

Où visionner Michael Jackson : Le verdict en streaming ?

La minisérie Michael Jackson : Le verdict est disponible en streaming sur Netflix depuis le 3 juin 2026. Pour découvrir ce documentaire, mais aussi This is it, vous pouvez vous abonner à la plateforme de VOD du geant Netflix à partir de 7,99 euros par mois.