Night Shift For Cuties sur Netflix : deux amies fans de K-Pop passent du rêve à la rivalité

Une comédie romantique dans l'univers de la K-Pop, "Night Shift for Cuties" raconte l'histoire de deux meilleures amies prêtes à tout pour rencontrer leurs idoles.

Venue tout droit d'Indonésie, un pays rare au catalogue de Netflix, la série Night Shift For Cuties vient enrichir la liste des programmes asiatiques. Créée et réalisée par Monica Vanesa Tedja, cette fiction en huit épisodes suit deux jeunes femmes travaillant de nuit dans une supérette et rêvant d'un voyage en Corée du Sud. Derrière son ton léger et ses nombreuses références à la culture pop coréenne, la série aborde également des thèmes plus universels comme l'amitié, les ambitions de jeunesse et la difficulté de grandir lorsque les rêves semblent enfin devenir accessibles.

La série compte au casting Maysha Jhuan, révélée au grand public grâce au film Photocopier, qui incarne Muti. Elle donne la réplique à Nadya Syarifa, également connue sous le nom de scène Sailor Money, dans le rôle de Jenar. À leurs côtés, on retrouve Emir Mahira (Garuda di Dadaku, Bumi Manusia), Gabrielle Novangeline, Sunny Soon et Bima Azriel, qui complètent la distribution principale.

Quelle est l'intrigue de la série Night Shift For Cuties ?

Muti et Jenar sont meilleures amies et partagent une passion dévorante pour la K-pop. Et toutes deux travaillent de nuit dans une supérette tout en rêvant d'un voyage en Corée du Sud. Lorsqu'une opportunité inattendue leur permet d'espérer rencontrer leur groupe préféré, les deux jeunes femmes se lancent dans une course contre la montre pour réunir l'argent nécessaire. Mais ce projet commun fait peu à peu émerger des tensions, des jalousies et des non-dits qui pourraient remettre en cause leur amitié.

Qui est au casting de la série Night Shift For Cuties ?

Shenina Cinnamon

Nadya Syarifa

Emir Mahira

Indra Birowo

Sita Nursanti

Ibnu Jamil

Kim Yejin

Où voir la série Night Shift For Cuties en streaming ?

La série Night Shift For Cuties est à regarder en exclusivité sur Netflix le 5 juin 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).