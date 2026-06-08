Alice et Steve : sacrée meilleure série de l'année, cette comédie britannique promet de séduire les abonnés de Disney+

Disney+ propose Alice et Steve, une comédie romantique à la fois drôle et malaisante autour d'une situation improbable et explosive.

Que reste-t-il de l'amitié lorsqu'on découvre que son meilleur ami entretient une relation avec sa propre fille ? C'est le point de départ d'Alice et Steve, une série britannique proposée par Disney++. Cette rom-com propose une variation aux comédies romantiques traditionnelles en bousculant les conventions du genre. Ici, pas de rencontre idéale ni d'amour évident : la relation au cœur du récit est aussi inattendue que problématique, au point de provoquer un véritable séisme familial.

Créée par Sophie Goodhart, scénariste notamment passée par Sex Education, et réalisée par Tom Kingsley (Stath Lets Flats, Ghosts), la série a rapidement attiré l'attention de la critique. Présentée en avant-première à Canneseries 2026, elle y a remporté le prix de la Meilleure série ainsi que plusieurs récompenses d'interprétation, confirmant son statut de l'une des nouvelles comédies britanniques les plus remarquées de l'année.

La série est portée par Nicola Walker, connue pour Unforgotten et The Split, qui incarne Alice. Face à elle, Jemaine Clement, révélé par Flight of the Conchords et What We Do in the Shadows, prête ses traits à Steve. Le casting est complété par Aimee Lou Wood (Sex Education, The White Lotus), Joel Fry (Game of Thrones), Marcia Warren (The Crown) et Tyrese Eaton-Dyce.

Quelle est l'intrigue de la série Alice et Steve ?

Alice et Steve son amis depuis plus de 30 ans. Ils ont traversé ensemble les joies et les difficultés de la vie, au point que Steve est devenu un membre à part entière de la famille. Mais tout bascule lorsqu'Alice découvre que son meilleur ami entretient une relation amoureuse avec sa fille Izzy, âgée de 26 ans. Cette révélation provoque un véritable séisme dans leur entourage. Entre colère, incompréhension et sentiments contradictoires, chacun va devoir réévaluer les liens qui l'unissent aux autres.

Qui est au casting de la série Alice et Steve ?

Jemaine Clement : Steve

Nicola Walker : Alice

Yali Topol Margalith : Izzy

Joel Fry : Daniel

Tyrese Eaton-Dice : Dom

Marcia Warren : Val

Où voir la série Alice et Steve en streaming ?

La série Alice et Steve est diffusée en exclusivité sur Disney+ depuis le 8 juin 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.