Viral Hit : un live action coup de poing sur Netflix

"The Viral Hit" est une série japonaise adaptée du webtoon éponyme, où un jeune homme rencontre la gloire en ligne grâce à la bagarre. La première saison est diffusée en streaming sur Netflix depuis le 11 juin 2026.

Viral Hit est une série japonaise réalisée par Hideki Takochi et adaptée d'un véritable phénomène web et manga. Car à l'origine, c'est d'abord un webtoon, c'est à dire une série d'animation réalisée pour le web. Avec un titre pareil, Viral Hit était prédestiné au succès. Un prix du jury au Japan Media Arts Festival, et un manga plus tard, la série d'animation a été adaptée pour la télévision en 2024 (sur la plateforme Crunchy Roll).

Il ne manquait que la version en prises de vues réelles (ou live action), mais Netflix est là pour y remédier. La plateforme au N rouge est spécialiste du genre, avec notamment les versions live action des mangas One Piece et Cowboy Bebop. De son côté, la première saison de Viral Hit est disponible en streaming sur Netflix depuis le 11 juin 2026.

Quelle est l'intrigue de Viral Hit ?

La vie de Shimura Kota est bien morose. Cet adolescent timide est quotidiennement harcelé au lycée et le soir, il doit s'occuper de sa mère malade. Le jeune homme croule sous le poid des dettes et des brimades. Sa situation semble désespérée. Jusqu'au jour où Shimura se défend contre un camarade et rend les coups.... Sans savoir qu'il est filmé. La vidéo fait le tour du net et Shimura est acclamé. Et si le jeune homme tenait la clef du pouvoir et de l'argent ? Il décide alors d'ouvrir sa chaîne et de voir jusqu'où il peut aller.

Quel casting pour Viral Hit ?

Oji Suzuka : Shimura Kota

Shimura Kota Ai Mikami : Yashio Aki

Yashio Aki Araki Sugou : Kaneko Toru / "Kanegon"

Où visionner Viral Hit en streaming ?

La série live action Viral Hit est diffusée en streaming sur le service de Netflix depuis le 11 juin 2026. Pour découvrir cette nouvelle adaptation du webtoon primée, mais aussi One Piece ou Cowboy Beebop, vous pouvez vous abonner au service de streaming Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres plus onéreuses mais sans publicités existent également, à 14,99 euros par mois ou 21,99 euros par mois.