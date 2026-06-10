Une Famille de Bâtards : la comédie familiale avec Laura Felpin et Hakim Jemili sur Prime Video

"Une Famille de bâtards" est une comédie française créée et réalisée par Mourad Winter avec Laura Felpin, Hakim Jemili et Kad Merad.

Une Famille de Bâtards est une comédie française créée et réalisée par Mourad Winter. Le romancier et réalisateur de L'amour c'est surcoté s'attaque à la famille et mise sur une galerie de personnages hauts en couleurs, portés par un casting six étoiles. Laura Felpin (Bref 2) et Hakim Jemili (L'amour c'est surcôté) se retrouvent, mais ils donnent aussi la réplique à Florence Foresti et Kad Merad (Bienvenu chez les Chti).

Quand Netflix et HBO sont très forts pour surprendre, Amazon investi dans des valeurs sûres du rire, pour les transformer en phénomène. À l'instar de la série LOL qui rit, sort mais aussi de Liars Club. Certes, il s'agit de jeux, mais on y retrouve la plupart des acteurs d'Une Famille de bâtards. Ce dernier sort en streaming sur Prime Video le 12 juin 2026.

Quelle est l'intrigue d'Une Famille de bâtards ?

Mohamed est un type sans histoire. Jusqu'au jour où son père est laissé pour mort dans une fusillade. Il découvre avec stupeur que son paternel cachait une double vie très très mouvementée, avec deux enfants cachés. Ce n'est que le début, car en plus de Maurice et Morgane, son père lui a également caché son bar à passes "Chez Momo", dont Mohamed (et Maurice, et Morgane) hérite. Cela tombe bien, car "Chez Momo" est en faillite et le père a laissé des dettes avant de partir. Et il faut quelqu'un pour les rembourser. Heureusement, Mohamed peut compter sur son demi-frère et sa demi-sœur, même si la collaboration s'annonce mouvementée.

Quel casting pour Une Famille de Batârds ?

Hakim Jemili : Mohamed

Mohamed Benjamin Tranié : Maurice

Maurice Laura Felpin : Morgane

Morgane Kad Merad : Djilali

Djilali Florence Foresti : Sylvie

Où découvrir Une Famille de Batârds en streaming ?

Le film de Mourad Winter Une famille de Bâtards est disponible en streaming depuis le 12 juin 2026 sur Prime Video. Pour découvrir ce film et toutes les comédies françaises disponible au catalogue de la plateforme de streaming d'Amazon, vous pouvez vous abonner dès 6,99 euros par mois.