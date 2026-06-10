Proud : sacrée à Séries Mania, elle arrive enfin sur HBO Max

Récompensée au festival Séries Mania 2026, Proud est une nouvelle série dramatique polonaise qui suit un jeune homme forcé de reconfigurer toute sa vie sur HBO Max.

Pays plutôt rare à passer dans notre champ audiovisuel, la Pologne est à l'honneur avec une série de très bonne qualité arrivant le 12 juin 2026 sur la plateforme HBO Max. Il s'agit de l'ambitieuse série Proud, portée par Karol Klementewicz. Présentée en compétition internationale à Séries Mania 2026, la fiction a remporté le Grand Prix du festival ainsi qu'une récompense d'interprétation pour son acteur principal, Ignacy Liss. Ancrée dans un registre de drame intime et social, la série explore la manière dont un événement brutal peut bouleverser une existence construite sur l'insouciance et l'ego, et forcer son protagoniste à affronter ses responsabilités.

La série est portée par Ignacy Liss, révélé dans le cinéma polonais et récompensé pour son rôle à Séries Mania 2026. Il est notamment entouré de Maria Sobocińska (Sweat), Maja Ostaszewska (The Border, The Woods), Joanna Kulig (Cold War), ainsi que Dorota Kolak et Kamil Studnicki.

Quelle est l'intrigue de la série Proud ?

Filip est un jeune homme gay insouciant, qui vit dans l'illusion que le monde lui appartient et que rien ne peut perturber sa liberté soigneusement cultivée. Arrogant, impatient, d'une beauté saisissante, Filip masque ses profondes insécurités derrière l'admiration qu'il suscite en tant que mannequin. Lorsqu'une tragédie familiale inattendue bouleverse son monde, son univers commence à s'effondrer. Peut-il s'occuper d'un jeune enfant sans perdre son indépendance et sans sacrifier tout ce qui a donné sens à sa vie jusqu'ici ?

Quels acteurs au casting de la série Proud ?

Ignacy Liss : Filip

Kamil Studnicki

Maria Sobocinska

Pawel Tomaszewski

Maja Ostaszewska

Alicja Lewczuk

Mateusz Wieclawek

Où voir la série Proud en streaming ?

Pour regarder Proud, il faut se connecter à Max. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.