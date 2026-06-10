Au fil des années : la nouvelle romance phénomène de Prime Video

Avec "Au fil des années", Prime Video adapte l'un des romans romantiques les plus populaires de ces dernières années avec un triangle amoureux face à un dilemme vertigineux.

Après L'Été où je suis devenue jolie et Off Campus, Prime Video tient peut-être sa prochaine grande romance. Adaptée du roman à succès Tous nos étés (Every Summer After en version originale) de Carley Fortune, Au fil des années raconte une histoire d'amour qui s'étire sur plusieurs années, entre souvenirs d'adolescence, regrets et secondes chances.

Publié en 2022, le livre de Carley Fortune a passé plusieurs semaines dans la liste des meilleures ventes du New York Times et s'est imposé comme un phénomène sur les réseaux sociaux. Développée par Amy B. Harris, à qui l'on doit notamment The Carrie Diaries et The Wilds, la série prend pour décor Barry's Bay, une petite ville canadienne au bord d'un lac. À travers des allers-retours entre passé et présent, elle explore la façon dont un premier amour peut marquer toute une vie.

La série est portée par Sadie Soverall, révélée dans Saltburn et Fate: The Winx Saga, qui incarne Percy. Face à elle, Matt Cornett, connu pour High School Musical: The Musical: The Series et Summer of 69, prête ses traits à Sam. Le casting est complété par Aurora Perrineau (KAOS, Westworld), Abigail Cowen (Fate: The Winx Saga), Michael Bradway (Chicago Fire), Joseph Chiu (Fear Street: Prom Queen) et Elisha Cuthbert, vue notamment dans 24 heures chrono et Happy Endings.

Quelle est l'intrigue de la série Au fil des années ?

Percy et Sam se connaissent depuis l'adolescence. Chaque été, ils se retrouvaient à Barry's Bay, où leur amitié finit peu à peu par laisser place à des sentiments plus profonds. Mais un événement vient brutalement mettre fin à leur relation et éloigner Percy de la ville qu'elle considérait comme sa seconde maison. Des années plus tard, un drame familial contraint la jeune femme à revenir à Barry's Bay. Elle y retrouve Sam, en couple, et se retrouve confrontée aux souvenirs et aux regrets qu'elle croyait avoir laissés derrière elle.

Quels acteurs au casting de la série Au fil des années ?

Sadie Soverall : Percy

Matt Cornett : Sam

Aurora Perrineau : Chantal

Abigail Cowen : Delilah

Michael Bradway : Charlie

Joseph Chiu : Jordie

Elisha Cuthbert : Sue Florek

Où voir la série Au fil des années en streaming ?

Le film Au fil des années est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 10 juin 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.