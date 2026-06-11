The Evil Lawyer : plongée au coeur de la corruption thaïlandaise sur Netflix

"The Evil Lawyer" est une série crimiminelle thaïlandaise réalisée par Nottapon Boonprakob disponible en streaming sur Netflix depuis le 11 juin 2026.

The Evil Lawyer est une série Netflix thaïlandaise réalisée par Nottapon Boonprakob (Mad Unicorn) pour la plateforme de streaming Netflix. Ce film suit un jeune avocat idéaliste accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis et qui réalise que la justice n'a rien de juste. Ce thriller qui interroge les failles du système vient rejoindre un catalogue de titres thaïlandais déjà très fourni.

Depuis son lancement en 2014, Netflix met le cinéma international à l'honneur et permet à ses abonnés de découvrir des thrillers, des romances ou encore des comédies venues du monde entier. La Thaïlande n'est pas en reste puisque rien qu'en 2025 nous avons pu découvrir (entre autres) Ziam, un thriller entre arts martiaux et zombies, ou encore Tee Yai : Born to be bad qui suit un célèbre malfaiteur des années 1970. The Evil Lawyer est disponible en streaming sur Netflix depuis le 11 juin 2026.

Quelle est l'intrigue de The Evil Lawyer ?

Mek est un jeune avocat plein d'idéaux. Lorsqu'il est accusé à tort d'avoir assassiné le fils d'un haut fonctionnaire de police, Mek fait confiance en la justice pour l'innocenter. Pourtant, le cauchemar ne fait que commencer, car comme le découvre Mek, le système judiciaire en place n'est pas là pour protéger les innoncents, ni neutraliser les coupables mais pour servir un pouvoir corrompu. Mek va devoir faire appel à Jittree, une avocate à l'éthique douteuse mais à la détermination redoutable. Pour faire éclater la vérité, elle n'hésite ni à se servir du mensonge, ni à retourner à son avantage un système pourri jusqu'à l'os.

Quels acteurs sont au casting de The Evil Lawyer ?

Yayaying Rhatha Phongam : Jittree

Jittree Nat Kitcharit : Mek

Mek Prim Atchareeya Potipipittanakorn : Angsumalin Thumnart

Angsumalin Thumnart Sarinrat Thomas : Atchara Thumnar

Atchara Thumnar Paopetch Charoensook : Mek Piriyawich

Mek Piriyawich Songsit Roongnophakunsri : Anan Methaneepaisal

Où visionner The Evil Lawyer en streaming ?

La première saison de The Evil Lawyer est disponible en streaming sur Netflix depuis le 11 juin 2026. Les afficionados de cinéma thaïlandais apprécieront également les films Ziam, Tee Yai : Born to be bad ou encore The Gold Rush, également diffusés sur Netflix. Vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres sans pub mais plus onéreuses existent également.