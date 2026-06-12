Trouble du jugement : cette série espagnole oscille entre justice et santé mentale sur Netflix

"Trouble du jugement" est une série espagnole qui suit une avocate déclassée après s'être effondrée en public. Les huit épisodes de la première saison sont disponibles en streaming sur Netflix le 12 juin 2026.

Trouble du jugement est une série espagnole créée par Javier Algado. Pour cette série dramatique qui parle de justice mais aussi de santé mentale, il retrouve l'actrice Elena Rivera avec qui il a déjà collaboré sur le thriller Netflix Alba. Après son rôle de victime amnésique, l'actrice incarne ici une avocate aux prises avec sa santé mentale.

Le sujet de la santé psychique et ses conséquences sociales est un thème cher à Netflix. La plateforme nous l'a montré à maintes reprises avec notamment le film espagnol Nous voulons tous êtres sauvés (2024), ou le film néerlandais Honestly I am Fine (2026), adapté du best seller éponyme. La série Trouble du jugement, elle, est disponible sur la plateforme Netflix depuis le 12 juin 2026.

Quelle est l'intrigue de Trouble du jugement ?

Amanda Torres est une avocate brillante qui a construit sa réputation sur sa maîtrise d'elle-même et sa rigueur. Personne, ou presque, ne sait qu'elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Jusqu'au jour où elle se met en colère lors d'une audience et expose ses TOCs en public. La sentence est irrévocable et, en quelques minutes seulement, Amanda voit toute sa légitimité s'effondrer. Exclue de son ancien cercle, Amanda atterrit dans un petit bureau poussiéreux, entourée de bras cassés dans son genre. Elle ne sait pas encore qu'elle s'apprête pourtant à plaider l'un des cas les plus sensibles et dangereux, de sa carrière.

Quel casting pour Trouble du jugement ?

Elena Rivera : Amanda Torres

Amanda Torres Manuel Baqueiro : Gabriel Ochoa

Gabriel Ochoa Miquel Fernández : César Castillo

César Castillo Lucía Caraballo : Barbie

Barbie Daniel Ibáñez : Bosco

Bosco Alfonso Lara : Rafa

Rafa Dafne Fernández : Sara

Sara Carol Rovira : Daniela Torres

Daniela Torres María León : Carlota

Carlota Maria Pujalte : Paloma Martín

Paloma Martín Eloy Azorin : Jaime Ortiz

Jaime Ortiz Luis Bermejo : Fermín Romero

Fermín Romero Federico Aguado : Arturo

Où visionner Trouble du jugement en streaming ?

La première saison de la série Trouble du jugement est disponible en streaming sur Netflix depuis le 12 juin 2026. La série Alba, qui réunissait déjà l'équipe de cette nouvelle série est également accessible aux abonnés Netflix. Pour vous abonner à la plateforme vous pouvez opter entre trois formules : La formule Essentielle à 7,99 euros par mois, la formule Standard à 14,99 euros par mois et la formule Premium à 21,99 euros par mois.