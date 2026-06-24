Wild Cherry : de quoi parle la nouvelle série de Paramount+ ?
Paramount+ met en ligne une nouvelle série originale, "Wild Cherry", avec des actrices de "House of the Dragon" et "True Detective".
Wild Cherry est une série télévisée originale diffusée exclusivement sur Paramount++. Créée par Nicôle Lecky (Sweetpea, Mood) pour BBC One, elle a été diffusée au Royaume-Uni le 15 novembre 2025, avant d'arriver sur la plateforme de streaming le 24 juin 2026 en France.
Composée de six épisodes, Wild Cherry réunit des visages reconnaissables du petit écran : Eve Best, connue pour son rôle dans House of the Dragon, et Carmen Ejogo, qui s'était illustrée dans True Detectives.
Quelle est l'intrigue de Wild Cherry ?
Lorna, femme d'affaires autodidacte, et son amie Juliet, issue d'un milieu riche, vivent dans un quartier luxueux avec leurs filles, Grace et Allegra, meilleures amies. Quand les deux jeunes filles sont mêlées à un scandale dans leur école privée, leurs mères doivent choisir un camp, tandis que des secrets menacent de briser leur communauté parfaite.
Quels acteurs au casting de Wild Cherry ?
- Carmen Ejogo : Lorna Gibbons
- Eve Best : Juliet Lonsdale
- Amelia May : Allegra Lonsdale, Juliet's daughter
- Imogen Faires : Grace Gibbons, Lorna's daughter
- Nicôle Lecky : Gigi
- Sophie Winkleman : Frances
- Katarina Čas : Jelena
- Hayat Kamille : Maryam
- Isabelle Allen : Jocasta
- Tara Webb : Noori
- Nathaniel Martello-White : Steven Gibbons
- James Murray : Raef Lonsdale
- Jason York : K Rizz
- Angela Sari : Trina
- Nina Cassells : Amay
- Janine Duvitski : Geraldine
- Archie Barnes : Arthur Lonsdale
- Mia-Nicole Alexander Constable : Mia Gibbons
- John Marquez : Freddie Gladstone
- Jessica Emens : Emma
- Louis Ashbourne Serkis : Hugo
- Will Bagnall : Jacob
- Anders Hayward : Charlie
- Daniel Lapaine : Daniel
- Sonita Henry : Detective Khan
- Catriona Chandler : Iris
- Hugh Quarshie : Jeremy Trevy
Où voir Wild Cherry en streaming?
Wild Cherry est une série diffusée exclusivement en streaming. Il est possible de la voir à partir du 24 juin 2026, sur la plateforme Paramount+. Comme beaucoup d'autres dans le paysage audiovisuel, Paramount+ n'est accessible qu'à condition d'avoir souscrit à un abonnement. Il est possible d'y avoir accès à condition à partir de 7,99 euros par mois ou 79,90 euros par an (formule standard) ou 10,99 euros par mois ou 97,99 euros par an (formule premium) avec 7 jours d'essai gratuit.