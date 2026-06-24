Wild Cherry : de quoi parle la nouvelle série de Paramount+ ?

Paramount+ met en ligne une nouvelle série originale, "Wild Cherry", avec des actrices de "House of the Dragon" et "True Detective".

Wild Cherry est une série télévisée originale diffusée exclusivement sur Paramount++. Créée par Nicôle Lecky (Sweetpea, Mood) pour BBC One, elle a été diffusée au Royaume-Uni le 15 novembre 2025, avant d'arriver sur la plateforme de streaming le 24 juin 2026 en France.

Composée de six épisodes, Wild Cherry réunit des visages reconnaissables du petit écran : Eve Best, connue pour son rôle dans House of the Dragon, et Carmen Ejogo, qui s'était illustrée dans True Detectives.

Quelle est l'intrigue de Wild Cherry ?

Lorna, femme d'affaires autodidacte, et son amie Juliet, issue d'un milieu riche, vivent dans un quartier luxueux avec leurs filles, Grace et Allegra, meilleures amies. Quand les deux jeunes filles sont mêlées à un scandale dans leur école privée, leurs mères doivent choisir un camp, tandis que des secrets menacent de briser leur communauté parfaite.

Quels acteurs au casting de Wild Cherry ?

Carmen Ejogo : Lorna Gibbons

Eve Best : Juliet Lonsdale

Amelia May : Allegra Lonsdale, Juliet's daughter

Imogen Faires : Grace Gibbons, Lorna's daughter

Nicôle Lecky : Gigi

Sophie Winkleman : Frances

Katarina Čas : Jelena

Hayat Kamille : Maryam

Isabelle Allen : Jocasta

Tara Webb : Noori

Nathaniel Martello-White : Steven Gibbons

James Murray : Raef Lonsdale

Jason York : K Rizz

Angela Sari : Trina

Nina Cassells : Amay

Janine Duvitski : Geraldine

Archie Barnes : Arthur Lonsdale

Mia-Nicole Alexander Constable : Mia Gibbons

John Marquez : Freddie Gladstone

Jessica Emens : Emma

Louis Ashbourne Serkis : Hugo

Will Bagnall : Jacob

Anders Hayward : Charlie

Daniel Lapaine : Daniel

Sonita Henry : Detective Khan

Catriona Chandler : Iris

Hugh Quarshie : Jeremy Trevy

Où voir Wild Cherry en streaming?

Wild Cherry est une série diffusée exclusivement en streaming. Il est possible de la voir à partir du 24 juin 2026, sur la plateforme Paramount+. Comme beaucoup d'autres dans le paysage audiovisuel, Paramount+ n'est accessible qu'à condition d'avoir souscrit à un abonnement. Il est possible d'y avoir accès à condition à partir de 7,99 euros par mois ou 79,90 euros par an (formule standard) ou 10,99 euros par mois ou 97,99 euros par an (formule premium) avec 7 jours d'essai gratuit.