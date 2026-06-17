Si tu m'écoutes : de quoi parle la romance Netflix avec Zoey Deutch ?

Si tu m'écoutes est une comédie romantique créée et réalisée par Leah McKendrick avec Zoey Deutch. Cette romance feel good est disponible en streaming sur Netflix dès le 19 juin 2026.

Si tu m'écoutes est une comédie romantique Netflix, comme la plateforme en a le secret. Réalisée par Leah McKendrick (Souviens toi... L'Été dernier) cette romance pleine d'humour aborde en filigrane des thèmes plus profonds comme le deuil et la reconstruction.

Pour incarner les personnages principaux, Netflix a fait appel à Zoey Deutch, une valeur sûre de la chaîne (Petits coups montés, Le dernier jour de ma vie) et Nick Robinson (Abandons, Love, Victor) une valeur montante du cinéma américain. Si tu m'écoutes est diffusé en streaming sur Netflix dès le 19 juin 2026.

Quelle est l'intrigue de Si tu m'écoutes ?

Depuis que Jill a perdu sa sœur Isabelle, le monde ne tourne plus très rond. La jeune femme tente de se reconstruire, mais l'absence d'Isabelle laisse un grand vide. Comme pour la garder près d'elle, Jill prend l'habitude de lui laisser des messages vocaux où elle raconte sa vie à San Francisco entre péripéties amoureuses et professionnelles. Ce que Jill ne sait pas, c'est que le numéro d'Isabelle est désormais attribué à Wes, un jeune agent immobilier texan.

Quel acteurs au casting de Si tu m'écoutes ?

Zoey Deutch : Jill

Jill Nick Robinson : Wes

Wes Nick Offerman : Chef Bastien

Chef Bastien Lukas Gage : Arthur

Arthur Harry Shum Jr. : Andy

Andy Ciara Bravo : Isabelle

Isabelle Megan Danso : Zella

Zella Toby Sandeman : Tyler

Tyler Leah McKendrick : Breeda

Breeda Spencer Lord : Scott (Pink Eye)

Scott (Pink Eye) Gil Bellows : Papa

Où visionner Si tu m'écoutes en streaming ?

Le film Si tu m'écoutes est diffusé en streaming sur Netflix dès le 19 juin 2026. La plateforme diffuse également Abandons, Petits coups montés et Le dernier jours de ma vie, des tires où apparaissent Zoey Deutch et Nick Robinson, les acteurs principaux de Si tu m'écoutes. Vous pouvez vous abonner à Netflix dès 7,99 euros par mois.