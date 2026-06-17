À Contre-sens 2 Londres : la suite du phénomène romantique toujours sur Prime Video

Après le succès du premier film, la saga romantique adaptée des romans de Mercedes Ron se poursuit avec "À contre-sens 2 : London".

La saga vombrissante et amoureuse À Contre-sens, qui a commencé par , trouve un deuxième souffle avec la déclinaison londonienne. Après le succès des films espagnols et de À contre-sens : London, cette adaptation britannique poursuit son exploration des relations aussi passionnelles que toxiques qui ont fait la popularité de la franchise auprès du jeune public.

Réalisé par Dani Girdwood et Charlotte Fassler, ce deuxième volet reprend les ingrédients qui ont fait le succès du premier : des sentiments exacerbés, des tensions familiales et des personnages confrontés aux difficultés du passage à l'âge adulte. Une recette qui n'est pas sans rappeler les succès récents des romances young adult comme Maxton Hall ou L'Été où je suis devenue jolie.

Asha Banks reprend le rôle de Noah après s'être fait connaître dans A Good Girl's Guide to Murder. Face à elle, Matthew Broome retrouve le personnage de Nick, qui lui a permis de se révéler auprès du grand public. Le casting est complété par Eve Macklin (Bad Sisters), Ray Fearon (Barbie, Harry Potter à l'école des sorciers), Jason Flemyng (Snatch, L'étrange histoire de Benjamin Button), ainsi que George Robinson (Sex Education).

Quelle est l'intrigue du film À Contre-sens 2 : Londres ?

Après avoir réussi à construire leur histoire malgré les obstacles, Nick et Noah doivent désormais composer avec une nouvelle réalité. Noah débute ses études à Oxford tandis que Nick se consacre davantage à sa vie professionnelle et aux responsabilités qui l'attendent. La distance, les nouvelles rencontres et les blessures du passé viennent alors fragiliser leur équilibre. Leur amour survivra-t-il à cette nouvelle épreuve ?

Quels acteurs au casting du À Contre-sens 2 : Londres ?

Nicole Wallace : Noah

Gabriel Guevara : Nick

Ivan Sanchez : William Leister

Victor Varona : Lion

Eva Ruiz : Jenna

Goya Toledo : Anabel

Gabriela Andrada : Sofia

Alex Bejar : Briar

Javier Morgade : Michael

Felipe Londono : Luca

Fran Morcillo : Simon

Jose Palacios : Dioni

Marta Hazas : Rafaella

Eva Ryan

Où voir le film À Contre-sens 2 : Londres en streaming ?

Le film À Contre-sens 2 : Londres est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 17 juin 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.