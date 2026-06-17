Sur tes traces : Sam Worthington mène l'enquête dans la nouvelle adaptation d'Harlan Coben sur Netflix

Habitué de Netflix, Harlan Coben revient avec une nouvelle collaboration, la quatorzième avec la plateforme : 'Sur tes traces', avec Sam Worthington.

Après Double piège, Ne t'éloigne pas ou encore Juste un regard, Netflix poursuit sa collaboration fructueuse avec Harlan Coben. Cette fois, c'est le roman I Will Find You qui passe à la moulinette de l'adaptation avec Sur tes traces, un thriller porté par Sam Worthington, où un père condamné pour le meurtre de son propre fils (alors qu'il assure être innocent depuis des années) découvre que l'enfant pourrait être encore en vie.

Netflix signe déjà sa quatorzième adaptation d'une œuvre d'Harlan Coben. Créée par Robert Hull (Code Quantum, Alcatraz) en collaboration avec l'écrivain américain, cette mini-série de huit épisodes reprend les ingrédients qui ont fait le succès de ses précédentes adaptations : un drame familial, des secrets enfouis et une course contre la montre où rien n'est jamais totalement ce qu'il semble être.

La série est portée par Sam Worthington, mondialement connu pour Avatar et Le Choc des Titans, qui incarne David Burroughs. Il donne la réplique à Britt Lower, révélée par Severance, dans le rôle de Rachel Mills. Le casting est complété par Milo Ventimiglia (This Is Us, Gilmore Girls), Logan Browning (Dear White People), Jonathan Tucker (Westworld), Chi McBride (Hawaii Five-0), Madeleine Stowe (Revenge) et Clancy Brown (Dexter: New Blood).

Quelle est l'intrigue de la série Sur tes traces ?

David Burroughs purge une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de son propre fils, un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Son existence bascule lorsqu'il reçoit une preuve laissant penser que l'enfant pourrait être encore vivant. Prêt à tout pour découvrir la vérité, il décide alors de s'évader et de remonter la piste d'un immense complot qui pourrait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur son passé et sa famille.

Quels acteurs au casting de la série Sur tes traces ?

Sam Worthington : David Burroughs

Britt Lower : Rachel Mills

Milo Ventimiglia : Hayden

Erin Richards : Cheryl Reason

Chi McBride : Max Williams

Jonathan Tucker : Adam Mackenzie

Logan Browning : Sarah Greer

Madeleine Stowe : Gertrude Payne

Clancy Brown : Nicky Fisher

Darrin Baker : Jim Doherty

Saad Siddiqui : Dimitri

Vas Saranga : Dev Chopra

Où voir la série Sur tes traces en streaming ?

La série Sur tes traces est à regarder en exclusivité sur Netflix à partir du 18 juin 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).