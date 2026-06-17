Oasis : le nouveau thriller espagnol façon The White Lotus sur Netflix

Netflix continue de miser sur les productions espagnoles avec Oasis, une série où une disparition vient bouleverser le quotidien d'une poignée de privilégiés dans un complexe hôtelier coupé du monde. Les infos sur le programme.

L'été, le soleil, des fêtes à n'en plus finir et une clientèle ultra-privilégiée. Ça vous rappelle les séries The White Lotus ou Élite ? Ce genre du thriller choral qui met en scène les dérives des plus riches dans des lieux d'exception, inspire à son tour Netflix avec Oasis. Produite par Bambú Producciones, à qui l'on doit déjà Les Demoiselles du téléphone, Alta Mar ou encore L'Affaire Asunta, cette nouvelle fiction espagnole prend place dans un immense resort de luxe où les apparences vont rapidement voler en éclats.

Imaginée par Ramón Campos et son équipe de scénaristes, la série a été tournée à Tenerife. Sa première saison, composée de 8 épisodes, est disponible dès le 19 juin 2026 sur Netflix. La série est portée par Ana Garcés, révélée par La vengeance de Jana, Tomy Aguilera, déjà vu dans Skam Espana, et Victoria Kantch, aperçue dans Por tus muertos. Le casting est complété par Berta Castañé (Suis ma voix), Jan Buxaderas (Dis-le moi tout bas), Blas Polidori (Le Cercle des neiges), ainsi que Verónica Sánchez (Sky Rojo), Paco Tous (La Casa de Papel), Unax Ugalde (Permis de vivre) et Alicia Borrachero (Terminator).

Quelle est l'intrigue de la série Oasis ?

Luxueuse station balnéaire, Oasis est un paradis réservé aux familles les plus riches, avec ses plages privées, ses prestations VIP et sa sécurité renforcée. L'endroit idéal pour passer le meilleur été de votre vie. Tout bascule quand la police fait irruption afin d'enquêter sur une mystérieuse disparition. Dans ce lieu aussi privé, chacun devient suspect et nul ne sera autorisé à partir tant que le coupable n'aura pas été identifié.

Quels acteurs au casting de la série Oasis ?

Ana Garcés : Helena

Tomy Aguilera : Dani

Victoria Kantch : Celia

Manel Duarte : Pablo

Berta Castané : Maca

Ada Molina : Sofia

Alex Mola : Jaen

Laura Simon : Laura

Jan Buxaderas : Oliver

Amanda Palomino : Leo

Blas Polidori : Jon

Paco Tous : Inspecteur Ginés

Veronica Sanchez : Inspectrice Ortega

Où voir la série Oasis en streaming ?

La série Oasis est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 19 juin 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).