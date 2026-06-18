The Lady, a Royal Murder Scandal : le nouveau drama des producteurs de "The Crown" sur HBO Max

"The Lady : A Royal Murder Scandal" est une mini-série britannique créée par Debby O'Malley et par les producteurs de "The Crown". Les quatre épisodes sont disponibles en streaming sur HBO Max depuis le 18 juin 2026.

The Lady : A Royal Murder Scandal est une mini-série britannique créée par Debbie O'Malley (Payback, Le tour du monde en 80 jours). Cette série revient sur un scandale qui a secoué la haute société britannique : l'affaire Jane Andrews. Du nom de l'ancienne habilleuse de Sarah Ferguson (l'ancienne Duchesse d'York) qui est devenue meurtrière. Ce fait divers qui dépasse la fiction possède tous les éléments pour fasciner : un début de conte de fées, de la romance, des trahisons, de la déchéance et même du meurtre.

Malgré son intrigue, la série The Lady : A Royal Murder Scandal prend quelques libertés avec la réalité historique, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Des séries cultes, comme The Crown, ont déjà validé ce concept entre reconstitution et fiction. Et puisqu'on parle de The Crown, cette nouvelle série est produit par Left Bank Pictures, à qui l'on doit le célèbre drama sur la famille royale britannique. The Lady : A Royal Murder Scandal a d'abord été diffusée sur la plateforme de streaming britannique ITVX. Depuis le 18 juin 2026, elle est également disponible en streaming sur HBO Max.

Quelle est l'intrigue de The Lady : A Royal Murder Scandal ?

Jane Andrews a grandi dans un milieu populaire et rien ne la destine aux fastes de la monarchie. Pourtant, lorsqu'elle tombe sur une petite annonce pour devenir la nouvelle habilleuse de la Duchesse d'York, Jane tente sa chance. Contre toute attente, elle est embauchée et se retrouve propulsée dans un univers féérique et luxueux. Le jour où tout s'effondre, Jane est aspirée dans une spirale de destruction qui va la mener jusqu'au meurtre de son amant.

Quel casting pour The Lady : A Royal Murder Scandal ?

Mia McKenna-Bruce : Jane Andrews

Jane Andrews Natalie Dormer : Sarah Ferguson

Sarah Ferguson Ed Speleers : Thomas Cressman

Thomas Cressman Philip Glenister : DCI Douglas

DCI Douglas Claire Skinner : June Andrews

June Andrews Daniel Ryan : David Andrews

Où découvrir The Lady : A Royal Murder Scandal en streaming ?

Les quatre épisodes The Lady : A Royal Murder Scandal sont disponibles en streaming sur la plateforme HBO Max depuis le 18 juin 2024. Pour les découvrir la nouvelle minisérie des producteurs de The Crown, vous pouvez souscrire au service de VOD HBO Max via une formule mensuelle (dès 6,99 euros)ou annuelle (dès 69,90 euros) pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres à 10,99 euros par mois (109 euros par an) ou 15,99 euros par mois (159 euros par an) existent également.