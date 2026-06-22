House of the Dragon : déjà un mort au début de la saison 3, le récap de l'épisode 1 (spoilers)

La troisième saison de "House of the Dragon" a débuté sa diffusion sur HBO Max ce lundi 22 juin 2026. Elle s'ouvre sur une impressionnante bataille en mer (attention, spoilers).

House of the Dragon entre enfin dans le vif du sujet. Le premier épisode de la saison 3 du prequel de Game of Thrones est disponible sur la plateforme de streaming HBO Max depuis ce lundi 22 juin 2026. Et si la série était jusque-là ronronnante par rapport à sa grande sœur, elle trouve dans ce premier épisode ce qui rendait "GOT" particulièrement divertissante : une bataille impressionnante aux conséquences dévastatrices.

Mais avant de récapituler le contenu de cet épisode 1, revenons sur ce dont il fallait se souvenir avant de débuter le visionnage : les Noirs (qui prêtent allégeance à Rhaenyra, la fille aînée des Targaryens) et les Verts (qui plaident pour la victoire d'Aegon, premier fils du roi Viserys issu de son second mariage avec Alicent) se livrent une guerre sans merci pour le trône de fer. Les premiers sont persuadés qu'Aegon a usurpé le pouvoir qui devait revenir à Rhaenyra, quand les seconds estiment que la couronne leur revient de droit.

Jusque-là, l'affrontement entre les deux clans était faite de coups bas, de manipulation et de quelques quiproquos. Au cours de la saison 2 de House of the Dragon, Aegon est gravement brûlé au cours d'une bataille par son frère, Aemond, qui prend le pouvoir le temps que son frère aîné récupère de ses blessures. Mais il est bien déterminé à le garder, et Aegon décide de s'enfuir, aidé par lord Larys Strong. De son côté, Rhaenyra a recruté des bâtards des Targaryens afin de récupérer de nouveaux dragonniers et peut désormais compter sur le soutien d'Alicent. Cette dernière a décidé de sacrifier ses fils et de laisser son ancienne amie prendre le pouvoir. Pour ce faire, elle la prévient qu'Aemond doit se rendre à Harrenhaal et qu'elle ouvrirait les portes de Port Réal, laissant le champ libre à la reine des Noirs.

Le récap de l'épisode 1 de la saison 3 de House of the Dragon (spoilers)

Voici, dans les grandes lignes, où nous en étions resté avant le lancement de la saison 3 de House of the Dragon. Linternaute a pu découvrir en avant-première le premier épisode, diffusé ce lundi 22 juin sur HBO Max. Si vous n'avez pas tout compris à l'épisode, ou que vous avez oublié certains éléments, voici ci-dessous notre récapitulatif

Le premier épisode de la saison 3 de House of the Dragon débute immédiatement là où on s'était arrêté. Rhaenyra décide de faire confiance à Alicent, malgré les réticences de son conseil et de son fils, Jacaerys Velaryon, et de marcher sur Port Réal. En parallèle, lord Larys et Aegon, en fuite, se font arrêter par des soldats de Rhaenyra. Alors qu'ils sont prêts à assassiner "l'usurpateur", lord Larys réussit à les convaincre de les garder en vie et de les livrer à la reine. Ils sont alors capturés et en route vers Peyredragon.

De son côté, Daemon mène son armée sur le champ de bataille dans les Conflans, et reçoit le soutien de Ser Roderick Dustin, seigneur de Tertre-bourg et chef de la maison Dustin, qui a tué Jason Lannister. Enfin, Rhaena Targaryen se lie avec un dragon sauvage et hargneux, Voleur-de-Mouton, duquel elle a du mal à se faire obéir. Nous apercevons également brièvement Ormund Hightower (James Norton), cousin d'Alicent et partisan des Verts, qui se prépare pour la bataille.

Au cours de l'épisode, Alicent rentre à Port-Réal. Elle découvre alors qu'Aegon a pris la fuite, et qu'Aemond renonce à se rendre à Harrenhaal, préférant rester gouverner en l'absence du roi. Alicent comprend alors que le plan qu'elle a fomenté avec Rhaenyra risque de tomber à l'eau, et elle convainc son fils de partir à Harrenhaal mener bataille avec Ser Criston Cole et son frère, Gwen Hightower, en le manipulant. La scène se conclue par un baiser entre la mère et son fils, initié par ce dernier et qui perturbe la reine.

Mais la séquence la plus importante de cette épisode se déroule dans les trente dernières minutes : la bataille du Gosier. L'armée de Lamarck, dirigée par Corlys Velaryon, se fait attaquer par les navires de guerre de la Triarchie, dirigés par Lohar (brièvement alliée avec les Verts, mais cette alliance ne dure pas longtemps et elle balance Tyland Lannister à la mer). Rhaenyra a vent de cette attaque contre son armée, et décide de venir en aide à Corlys Velaryon. Mais son fils, Jacaerys, conscient du danger et inquiet des dernières décisions de sa mère, l'enferme à Peyredragon et part avec Baela et leurs dragons prêter main fortes aux troupes de Lamarck. De son côté, Rhaena, à dos de Voleur-de-Mouton, décide de se joindre à la bataille.

S'ensuit une terrible bataille aux lourdes conséquences : Corlys Velaryon disparaît après son affrontement avec Lohar, elle-même tuée par Alyn d'Hull (l'un des deux fils bâtards de Velaryon). Voleur-de-Mouton, lui, décide d'attaquer les dragons de Jacaerys et Baela, contrairement aux ordres de sa dragonnière qui est incapable de le contrôler. La pagaille entre les dragons permet aux forces de la Triarchie d'harponner Vermax, le dragon de Jacaerys, qui sombre dans les flots et se noie. Alors que le fils de Rhaenyra réussit brièvement à sortir la tête de l'eau, des archers lui tirent plusieurs flèches dans le torse. Jacaerys, héritier du trône des Noirs, meurt. Les deux clans ont subi de lourdes pertes.