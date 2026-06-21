House of the Dragon : où et à quelle heure voir l'épisode 1 de la saison 3 en streaming ?

La saison 3 de "House of the Dragon" débute sa diffusion ce lundi 22 juin. On vous explique où et quand exactement découvrir le premier épisode.

Préparez-vous à arpenter de nouveau les terres de Westeros. House of the Dragon, prequel de Game of Thrones centré sur l'affrontement entre les Targaryen (200 ans avant le roman fleuve de George R.R. Martin), revient pour sa troisième saison ce lundi 22 juin 2026. L'affrontement entre les Noirs (clan de Rhaenyra) et les Verts (clan d'Aegon) promet d'enfin entrer dans le vif du sujet, puisque le showrunner Ryan Condal a déjà annoncé que la saison 3 s'ouvrirait par la gigantesque Bataille du Gosier : "On peut enfin voir la guerre qui se construit depuis deux saisons", a déclaré Emma D'Arcy (Rhaenyra) dans une interview à Entertainment Weekly, en amont de la diffusion.

Aux Etats-Unis, le premier épisode de la saison 3 de House of the Dragon est diffusé le dimanche 21 juin au soir. Mais en France, il faut compter sur le décalage horaire, ce qui fait que l'épisode sera mis en ligne dans la nuit de dimanche à lundi. Concrètement, il sera disponible au visionnage en France sur la plateforme de streaming HBO Max ce lundi 22 juin à partir de 4 heures du matin, pour les lève-tôts et les plus impatients.

Pour voir House of the Dragon (la saison 3 mais aussi les précédentes), il faut donc avoir un abonnement à HBO Max. La plateforme de streaming propose plusieurs offres : le moins cher, mais avec publicités, propose une lecture simultanée sur deux appareils à 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an. Si vous préférez éviter les publicités, il existe aussi un abonnement dit "Standard" (lecture simultanée sur deux appareils, 30 téléchargements, et Warner TV et TCM Cinéma inclus) pour 10,99 euros par mois, ou 109 euros par an. Si vous êtes une famille nombreuse (lecture simultanée sur 4 appareils, 4K UHD et Dolby Atmos, 100 téléchargement et Warner TV et TCM Cinema inclus), mieux vaut opter pour l'offre "Premium" à 15,99 euros par mois, ou 159 euros par an.

La plateforme de streaming HBO Max est également accessible sur MyCanal via l'abonnement Canal+ Ciné Séries à 24,99 euros par mois et l'abonnement totale à 59,99 euros par mois. Sur Prime Video, le contenu de la plateforme de streaming est également disponible à partir de 5,99 euros par mois, en ayant déjà souscrit à un abonnement à Amazon (6,99 euros par mois).