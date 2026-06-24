In the Hand of Dante : Oscar Isaac et Gal Gadot réunis dans un thriller littéraire ambitieux sur Netflix

Entre polar et fresque historique, "In the Hand of Dante" est un projet très ambitieux de Netflix qui entremêle plusieurs époques.

C'est un projet très ambitieux qui débarque le 24 juin 2026 sur Netflix : le film In the Hand of Dante est une sorte de thriller littéraire, qui mêle enquête contemporaine et récit historique, fort d'un casting très alléchant.

Réalisé par Julian Schnabel (Le Scaphandre et le Papillon, Van Gogh, la porte de l'éternité), le long métrage adapte le roman culte de Nick Tosches, déjà réputé pour son mélange de fiction, de biographie et de spéculation historique. Le film s'articule autour d'une double narration, entre présent et Moyen Âge, qui fait constamment dialoguer les époques. Dans le récit contemporain, un expert en littérature est chargé d'authentifier un manuscrit attribué à Dante Alighieri, considéré comme disparu depuis des siècles.

Le film réunit Oscar Isaac, vu notamment dans Dune, Ex Machina et Inside Llewyn Davis, qui incarne l'expert chargé de l'enquête autour du manuscrit. Il donne la réplique à Gal Gadot, mondialement connue pour son rôle de Wonder Woman dans la saga DC, ainsi que dans Fast & Furious. On retrouve également Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones), Gerard Butler (300, Greenland) ainsi que John Malkovich (Dans la peau de John Malkovich, Les Ailes de l'enfer), dans un casting international au service de cette fresque ambitieuse.

Quelle est l'intrigue du film In the Hand of Dante ?

Recruté par un parrain de la mafia, Nick s'engage dans un périple violent pour dérober La Divine Comédie de Dante, écrite de la main même du poète, alors même que ce dernier cherche l'inspiration pour écrire sa grande oeuvre. Sans le savoir, les deux hommes sont liés à travers les siècles par leur quête obsessionnelle de l'amour, de la beauté et du divin.

Quels acteurs au casting du film In the Hand of Dante ?

Oscar Isaac : Nick/Dante Aligheri

Jason Momoa : Rosario

Martin Scorsese : Isaiah

Gerard Butler : Louie/Pope Bonifacio VIII

Al Pacino : Uncle Carmine

Gal Gadot : Gemma/Giulietta

John Malkovich : Joe Black

Franco Nero : Don Lecco

Louis Cancelmi : Lefty/Guido Da Polenta

Sabrina Impacciatore : Dr Susanna Pulice

Lorenzo Zurzolo : Don Lecco

Fortunato Cerlino

Paolo Bonacelli

Benjamin Clementin : Mephistopheles

Où voir le film In the Hand of Dante en streaming ?

Le film In the Hand of Dante est à regarder en exclusivité sur Netflix depuisle 24 juin 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).