Little Brother : de quoi parle cette comédie potache Netflix avec John Cenna et Eric André ?

"Little Brother" est une comédie américaine réalisée par Matt Spicer et interprétée par John Cenna, Eric André et Christopher Melonie.

Little Brother est une comédie américaine réalisée par Matt Spicer (American Horror Story, Angelyne) pour la plateforme Netflix. Longtemps considérés comme des contenus de seconde zone, les téléfilms ont été popularisés par plateformes de streaming comme Netflix, au point qu'ils attirent désormais les plus grandes stars du moment.

Pour preuve, Little Brother réunit John Cena, le champion de lutte devenu acteur Hollywoodien ultra bankable (Heads of state, Jackpot), l'humoriste Eric Andre (The Eric Andre Show, Ball's up, The righteous Gemstones) et Christopher Meloni (Law and orders, Happy).

Little Brother mise sur un duo que tout oppose, à l'instar de Brothers (Prime Video) ou de Team démolition (Prime Video) et viendra rejoindre d'autres comédie potaches Netflix, à l'instar du récent Balls Up, ou encore de Bad trip, avec Eric André et de Chaud Devant, avec John Cena. Little Brother est disponible en streaming sur Netflix depuis le 26 juin 2026.

Quelle intrigue pour Little Brother ?

Rudd est un agent immobilier célèbre et respecté. Dans son travail comme dans sa vie privée, il ne laisse rien au hasard. Si cette organisation et cette détermination lui ont permis d'en arriver là où il est, son quotidien rigide manque de fantaisie, au grand dam de sa femme Deirdre. Cette existence sans accroc est bouleversée quand Marcus débarque dans la vie de Rudd. Marcus, c'est le frère de Rudd. Enfin pas biologiquement, ni légalement, mais pour Marcus, c'est tout comme. Car bien entendu, Marcus est tout l'opposé de Rudd : casse-cou, fantasque, impulsif... Voire complètement cinglé. À première vu, l'arrivée de Marcus menace l'équilibre de Rudd et même sa carrière. Mais est ce vraiment une mauvaise chose ?

Quel casting pour Little Brother ?

John Cena : Rudd

Rudd Eric André : Marcus

Marcus Christopher Meloni : Josh

Josh Ego Nwodim : Lenore

Lenore Sherry Cola : Mia

Mia Caleb Hearon : Olly

Olly Michelle Monaghan : Deirdre

Deirdre Ben Ahlers : Kieran

Où visionner Little Brother en streaming ?

Le film Little Brother est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Netflix dès le 26 juin 2026. Cette comédie potache viendra rejoindre Bad Trip et Chaud devant, deux autres films avec Eric André et John Senna dispinibles sur la plateforme de VOD Netflix. Pour découvrir l'intégralité des contenus Netflix vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 7,99 euros par mois.