Human Vapor : le film japonais culte devient une série nippo-coréenne de Netflix

"Human Vapor" est une série japonaise de SF et le reboot d'un film culte des années 1960.

Human Vapor est une série de science fiction japonaise réalisée pour Netflix. Ce titre dit peut-être quelque chose aux fans de cinéma SF à l'ancienne, puisque la série est adaptée du film japonais éponyme sorti en 1960. Pour le reboot, Netflix s'est allié aux studios Toho, déjà responsables du film original. Cette nouvelle version est signée Sang-Ho Yeon, le créateur ultra prolifique de Dernier train pour Busan, The Ugly ou Colony pour ne citer qu'eux.

Côté mise en scène, c'est le cinéaste japonais Shinzo Katayama (Gannibal, Parasite : Grey) qui a réalisé l'adaptation de ce film. Et s'il garde sa trame de départ (une expérience qui tourne mal), la nouvelle intrigue se déroule à notre époque et mise sur des thématiques d'actualité comme l'influence des médias et les mouvements de panique collective. Les huit épisodes de la série Human Vapor sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 2 juillet 2026.

Quelle est l'intrigue de Human Vapor ?

Sur un plateau télévisé, en plein direct, un invité se met subitement à enfler avant d'exploser en direct. Ce meurtre atroce secoue la planète entière et sème un vent de panique dans la population : comment est-ce possible ? Qui a fait le coup ? Tandis que les meurtres s'accumulent, le profil du tueur se précise et contre toute logique, ce meurtrier semble capable de se transformer en vapeur et se volatiliser. Ce pouvoir terrifiant le rend particulièrement difficile à tracer et encore moins à anticiper. À moins de découvrir ce qui le motive vraiment.

Quels acteurs sont au casting de Human Vapor ?

Shun Oguri : Kenji Okamoto

Kenji Okamoto Yū Aoi : Kyoko Kono

Kyoko Kono Suzu Hirose : Kaho

Kaho Kento Hayashi : Fujita

Fujita Uta : Human Vapor

Human Vapor Yutaka Takenouchi : Le président.

Où visionner Human Vapor en streaming ?

Les huit épisodes de la série Human Vapor sont disponibles en streaming depuis le 2 juillet 2026 sur la plateforme Netflix. Pour les fans de cinéma Coréen, le service du géant au N rouge propose également des films comme Hellbound ou Parasite, à découvrir à partir de 7,99 euros par mois.