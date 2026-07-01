Enola Holmes 3: après "Stranger Things", Millie Bobby Brown se marie sur Netflix

"Enola Holmes" est une saga d'aventures avec Millie Bobby Brown. Le troisième opus sort sur Netflix le 1er juillet 2026.

Tout le monde connaissait Sherlock et Mycroft Holmes, désormais, désormais, on connait aussi la benjamine, Enola Holmes. Au départ, Enola Holmes est l'héroïne de la saga littéraire Les Enquêtes d'Enola Holmes, écrite par Nancy Springer. Une héroïne pleine de potentiel au nom célèbre, et neuf tomes d'aventures pour s'inspirer, c'est le genre de défi que Netflix adore.

Le 20 septembre 2020, les abonnés découvrent la star de Stranger thing, Millie Bobbie Brown en enquêtrice en herbe, entourée d'Henry Cavill (The Witcher, Le ministère de la sale guerre) et de Helena Bonham Carter (Fight Club, The Crown). Le succès est au rendez-vous et Netflix rempile pour un deuxième opus. Diffusé sur la plateforme depuis novembre 2022 et toujours réalisée par Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), il est de nouveau très bien accueilli. Pour ce troisième volet, diffusé depuis le 1 juillet 2026, Netflix a fait cette fois fait appel à une autre grosse pointure britannique : le cinéaste Philip Barantini à qui on doit aussi Adolescence.

Quelle est l'intrigue de de Enola Holmes 3 ?

Même si Enola n'a peur de rien, il y a des aventures qui collent la chair de poule aux plus courageuses. Par exemple les demandes en mariage. Car Enola aime Tewkesbury mais a-t-elle vraiment envie de devenir une Lady ? Pourtant, la jeune femme accepte. Comme l'exige la tradition familiale, la cérémonie aura lieu à Malte et toute la famille se rend sur la célèbre île pour préparer la noce. Pourtant, alors qu'Enola s'apprête à dire oui, une annonce vient tout chambouler : son frère Sherlock a été kidnappé !

Quel casting pour Enola Holmes 3 ?

Millie Bobby Brown : Enola Holmes

Enola Holmes Henry Cavill : Sherlock Holmes

Sherlock Holmes Helena Bonham Carter : Eudoria Holmes

Eudoria Holmes Louis Partridge : Tewkesbury

Tewkesbury Adeel Akhtar : Detective Lestrade

Detective Lestrade Sharon Duncan-Brewster : Mira Troy

Mira Troy Himesh Patel : Dr Watson

Où visionner Enola Holmes 3 en streaming ?

Après deux premier volets diffusés respectivement depuis 2020 et 2022, Enola Holmes 3 est désormais disponible en streaming sur Netflix depuis le 1er juillet 2026. La plateforme propose également Stranger Thing, The Crown ou encore The Witcher, trois séries différentes mais cultissimes dans leur genre, également interprétées par les héros de Enola Holmes. Vous pouvez vous abonner à Netflix dès 7,99 euros par mois.