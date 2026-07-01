Elle sur Prime Video : les jeunes années de l'héroïne de "La Revanche d'une blonde"

Avant de devenir l'avocate brillante qui faisait mentir tous les clichés dans "La Revanche d'une blonde", Elle Woods était une ado comme les autres ou presque.

Prime Video joue la carte de la nostalgie en ressuscitant l'un des personnages les plus emblématiques des comédies des années 2000. Vingt-cinq ans après la sortie de La Revanche d'une blonde, la série Elle remonte en 1995 pour raconter les événements qui ont façonné la personnalité d'Elle Woods, bien avant son arrivée à Harvard.

Produite par Reese Witherspoon via sa société Hello Sunshine, la fiction est créée par Laura Kittrell (Insecure, High School) et Caroline Dries (The Vampire Diaries, Batwoman). Prime Video croit d'ailleurs tellement au projet qu'une deuxième saison a été commandée avant même la diffusion de la première. Fidèle à l'esprit des films, la série mêle romance et humour dans une ambiance très 1990.

La série est portée par Lexi Minetree, qui fait ses débuts dans le rôle d'Elle Woods après avoir été personnellement choisie par Reese Witherspoon. Elle donne la réplique à June Diane Raphael, connue pour Grace & Frankie et Abbott Elementary, dans le rôle de sa mère Eva, et à Tom Everett Scott, vu dans 13 Reasons Why, qui incarne son père Wyatt. Le casting est complété par Chandler Kinney (Pretty Little Liars, les films Zombies 2), Jacob Moskovitz (Y2K), Gabrielle Policano, Zac Looker, ainsi que James Van Der Beek, l'inoubliable héros de Dawson, dans son dernier rôle (le comédien est décédé le 11 février 2026).

Quelle est l'intrigue de la série Elle ?

En 1995, la vie d'Elle Woods bascule lorsque sa famille quitte le soleil de Bel-Air pour s'installer à Seattle. Contrainte de s'adapter à un nouveau lycée, elle doit trouver sa place dans un environnement où elle ne correspond à aucun des codes. Ses difficultés d'intégration sont atténuées par ses nouvelles amitiés et ses premiers émois amoureux. Elle apprend progressivement à s'affirmer sas jamais renoncer à sa personnalité. Au fil des épreuves, elle forge les qualités qui feront d'elle, quelques années plus tard, l'avocate brillante et déterminée de La Revanche d'une blonde.

Quels acteurs au casting de la série Elle ?

Lexi Minetree : Elle Woods

June Diane Raphael : Eva Woods

Tom Everett Scott : Wyatt Woods

Chandler Kinney : Kimberly

Gabrielle Policano : Liz

Jacob Moskovitz : Miles

Zac Looker : Dustin

Jessica Belkin : Madison

Logan Shroyer : Josh

Amy Pietz : Donna

Danielle Chand : Shannon

Matt Oberg : Principal Anderson

Chloe Wepper : Ms. Burke

Sharon Taylor : Robin Walker

Où voir la série Elle en streaming ?

La série Elle est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 1er juillet 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.