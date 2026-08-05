The Shards : "American Horror Story" rencontre Bret Easton Ellis sur Disney +

"The Shard" est une série adaptée du roman Les éclats de Bret Easton Ellis. Créée par Ryan Murphy, la série est disponible dès le 6 août en streaming sur la plateforme Disney +, à raison d'un épisode par semaine.

Bret Easton Ellis est un des romanciers contemporains les plus connus et les plus iconiques. On lui doit notamment Les lois de l'attraction, American Psycho, Glamorama ou encore The Shards et l'écrivain est célèbre pour ses ambiances dissonantes et son amour des années 1980. Ryan Murphy est un cinéaste, lui aussi maitrise l'ambivalence puisque c'est à la fois un maître de l'horreur (The Beauty, Grotesquerie, American Horror Story) mais aussi du divertissement Pop (Glee, Nip/Tuck). Alors, quand le premier est adapté par le second, ça donne The Shards, une série dont le glamour cache évidemment des squelettes dans tous les placards.

Cette série où le vice s'immisce parmi les plus privilégiés est avant tout une exclusivité FX. À l'origine, cette plateforme du réseau Disney proposait exclusivement d'anciens contenus de la FOX, mais s'est peu à peu démarquée avec des contenus audacieux et qualitatifs comme The Shield. The Shards est diffusé en streaming à raison d'un épisode par semaine sur FX depuis le 5 août 2026, et sur Disney ++ depuis le 6 août 2026.

Quelle est l'intrigue de The Shards ?

Los Angeles, Années 1980, Bret est un lycéen qui se destine à une carrière d'écrivain. Scolarisée dans un lycée d'élite, le jeune homme se prépare aux études supérieures tout en menant sa vie d'adolescent entre fêtes et découvertes. L'arrivée de Robert, un nouvel élève aussi charmant que mystérieux, va faire vaciller l'existence de Bret. Surtout que depuis cette arrivée, un meurtrier qui répond au surnom de Trawler s'attaque à des adolescents de Los Angeles et sème la panique. Pour Bret, la frontière entre réalité et fantasme est de plus en plus ténue.

Quels acteurs sont au casting de The Shards ?

Igby Rigney : Bret Easton Ellis

Bret Easton Ellis Homer Gere : Robert Mallory

Robert Mallory Graham Campbell : Thom Wright

Thom Wright Hayley Warner : Debbie Shaffer

Debbie Shaffer Wes Bentley : Terry Schaffer

Terry Schaffer Kaia Gerber : Susan Reynolds

Où découvrir The Shards en streaming ?

La série The Shards est disponible en streaming sur Disney + dès le 6 août à raison d'un épisode par semaine. La chaîne de vidéo à la demande du géant Disney diffuse également The Beauty, la série horrifique de Ryan Murphy qui cartonne. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme Disney + dès 6,99 euros par mois.