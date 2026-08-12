Grosse pression : la série gonflée de l'humoriste Shane Gillis revient pour une saison 3 sur Netflix

"Grosse Pression" est une série humoristique Netflix créée et interprétée par l'humoriste Shane Gillis. La troisième saison est disponible le 13 août 2026 en streaming sur Netflix.

Grosse pression est une série humoristique américaine "workplace", c'est à dire qui se déroule sur le lieu de travail. Si The Office a adoubé le genre, Netflix l'a décliné en version pompe funèbre avec l'espagnole Death Inc et nous fait découvrir cette fois les coulisses d'un garage américain au bord de la banqueroute avec Grosse Pression.

Aux manettes de cette série potache, on retrouve l'humoriste et touche à tout Shane Gillis. Comédien, podcasteur, scénariste, l'américain est un habitué de Netflix. Son spécial Shane Gillis : Beautiful Dog y est diffusé depuis 2023, et l'humoriste anime également l'émission The Roast of Kevin Hart. Du côté de Grosse Pression, la troisième saison est disponible en streaming le 13 août 2026.

Quelle est l'intrigue de Grosse Pression ?

Will a la lourde tâche de gérer le garage de son père. Non seulement l'établissement, et la chaîne familiale, sont au bord de la banqueroute, mais Will a été contraint d'embaucher son cousin Shane, qui le malmène depuis toujours et qui n'a pas l'intention d'arrêter sous prétexte que Will est désormais son supérieur. Pendant que les uns se démènent, les autres paressent en buvant des bières.

Quels acteurs sont au casting de Grosse Pression ?

Shane Gillis : Shane Jacobs

Steve Gerben : Will Jacobs

Chris O'Connor : Cal

Kilah Fox : Kilah

Stavros Halkias : Dave

Thomas Haden Church : Phil Jacobs

Andrew Schulz : Andy

Tommy Pope : Tommy

Anthony Moore : Anthony

Peter Reeves : Jon Jacobs

John McKeever : Chuck

Où visionner Grosse Pression en streaming ?

Les trois saisons de la série Grosse Pression sont disponibles en streaming, les deux premières respectivement depuis 2023 et 2024, et la saison trois dès le 13 août 2026. Pour les fans du comédien Shane Gillis, Netflix propose également le spécial Shane Gillis : Beautiful Dog, et The Roast of Kevin Haart, qu'il anime. Pour découvrir l'intégralité du catalogue Netflix, vous pouvez vous abonner au service dès 7.99 euros par mois.