The Hawk : Will Ferrel incarne un golfeur sur le retour pour Netflix

The Hawk est une série américaine créée et interprétée par Will Ferrell, qui suit la tentive de come back d'une ancienne star du golf. La série est disponible en streaming sur Netflix depuis le 16 juillet 2026.

The Hawk est une série Netflix créée par Will Ferrell qui nous rappelle que sur les plateformes de streaming, on aime autant le sport que l'humour. Running point et Players (Netflix), Stick et Ted Lasso (Apple TV) les comédies sportives ont la côte, autant côté terrain que vestiaires. Au programme de The Hawk : le come-back d'une ancienne star du golf, incarnée par Will Ferrell.

Avec The Hawk, l'acteur et humoriste, fan des costumes kitch (Eurovision, Zoolander) s'en donne à cœur joie entre look des années 1980 et bronzage orange. Pourtant, derrière son côté potache et flamboyant, The Hawk aborde des thèmes plus sérieux comme les liens pères fils et la rivalité qui éclot quand l'élève dépasse son maître. La série The Hawk est disponible en streaming sur Netflix le 16 juillet 2026.

Quelle est l'intrigue de The Hawk ?

Ancienne légende du golf, Lonnie Hawkin aka The Hawk a un jour été numéro un mondial. Plus de vingt ans plus tard, le golfeur a perdu de sa superbe et peine à retrouver son swing d'antan, tout comme sa forme et son physique. Pourtant, Lonnie n'a pas l'intention de renoncer et il est bien décidé à revenir sur le devant de la scène. Son objectif ? Affronter le seul adversaire à sa taille et actuel champion de golf : son propre fils, Lance Hawkins.

Quel casting pour The Hawk ?

Will Ferrell : Lonnie Hawkins

Lonnie Hawkins Molly Shannon : Stacy

Stacy Jimmy Tatro : Lance

Lance Fortune Feimster : Sam

Sam Chris Parnell : Anton

Anton Katelyn Tarver : Natalie

Natalie David Hornsby : Radford

Radford Luke Wilson : Golden Fisk

Golden Fisk Gabriel Hogan : Jerry

Jerry Aida Osman : Crystal

Où visionner The Hawk en streaming ?

La première saison de la série The Hawk est disponible en streaming sur Netflix le 16 juillet 2026. Le catalogue du service Netflix propose de nombreux contenus, dont les comédies sportives Running Point et Players, mais aussi Eurovision. Pour découvrir ces ttitres, vous pouvez vous abonner à la plateforme à partir de 7,99 euros par mois.