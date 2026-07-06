Étincelles de demain : un nouveau bijou d'animation entre romance et steampunk sur Netflix

Après "Violet Evergarden", Kyoto Animation revient avec un nouvel anime original, "Étincelles de demain", disponible sur Netflix.

Et si l'électricité n'avait jamais remplacé la vapeur ? C'est le point de départ d'Étincelles de demain, le nouvel anime de Kyoto Animation, qui imagine un Japon alternatif où le progrès technologique a suivi un tout autre chemin. Netflix s'associe à l'un des studios les plus prestigieux de l'animation japonaise, Kyoto Animation, à qui l'on doit notamment Violet Evergarden, A Silent Voice et Sound! Euphonium.

Réalisée par Minoru Ota, la série adapte la nouvelle 20 Seiki Denki Mokuroku de Hiro Yuki. Son univers steampunk prend place dans une version alternative du Kyoto du début du XXe siècle, où la vapeur est devenue la principale source d'énergie. Entre quête personnelle, deuil et espoir d'un avenir meilleur, les deux héros vont tenter de percer le mystère du" Catalogue électrique du XXe siècle", un ouvrage légendaire qui pourrait changer le destin de leur monde.

Les voix principales en langue originale sont assurées par Yuma Uchida, connu pour ses rôles dans Jujutsu Kaisen, Banana Fish et Wind Breaker, qui prête sa voix à Kihachi. Il donne la réplique à Sora Amamiya, entendue dans KonoSuba, Rent-A-Girlfriend et Akame ga Kill!, dans le rôle d'Inako. La distribution est complétée par Koki Uchiyama (My Hero Academia), Daisuke Ono (L'Attaque des Titans) et Shunsuke Takeuchi (Blue Lock).

Quelle est l'intrigue de l'anime Étincelles de demain ?

Dans un Japon alternatif enveloppé par les fumées des machines à vapeur, Kihachi Sakamoti n'a jamais fait le deuil de son frère, disparu à la guerre avec un mystérieux ouvrage baptisé le Catalogue électrique du XXe siècle. Lorsqu'il rencontre Inako Momokawa, une jeune femme issue d'une famille de brasseurs qui nourrit elle aussi de grands rêves, les deux adolescents découvrent que le fameux catalogue existe peut-être encore. Ensemble, ils se lancent dans une quête qui pourrait bouleverser l'avenir de leur société.

Qui est au casting voix de l'anime Étincelles de demain ?

Yuma Uchida : Kihachi Sakamoto

Sora Amamiya : Inako Momokawa

Koki Uchiyama

Daisuke Ono

Shunsuke Takeuchi

Minako Kotobuki

Où voir l'anime Étincelles de demain en streaming ?

L'anime Étincelles de demain est à voir sur Netflix depuis le 5 juillet 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).