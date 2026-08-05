Le dernier refuge : Louis Leterrier transforme une maison familiale en piège mortel sur Netflix

Avec "Le dernier refuge", Louis Leterrier signe un thriller de science-fiction oppressant où une famille se retrouve enfermée chez elle.

Quand votre maison devient soudain impossible à quitter… C'est l'idée aussi simple qu'inquiétante de Le dernier refuge, un thriller de science-fiction de Netflix porté par Greta Lee et Wagner Moura. Écrit par Matthew Robinson (Love and Monsters) et réalisé par le Français Louis Leterrier, déjà derrière Le Transporteur, Insaisissables, Fast & Furious X et de la série Lupin, le film joue sur l'angoisse du huis clos pour raconter le combat d'une famille face à une menace invisible.

Le film est porté par Greta Lee, révélée dans Past Lives et aperçue dans Spider-Man: Across the Spider-Verse, aux côtés de Wagner Moura, connu pour Narcos, Civil War et Elite Squad. La distribution comprend également Kingsley Ben-Adir, vu dans Barbie et Peaky Blinders, ainsi que les jeunes Gabriel Chung, Emma Ho et Noah Alexander Sosnowski.

Quelle est l'intrigue du film Le dernier refuge ?

Du jour au lendemain, une famille de quatre personnes découvre qu'elle est incapable de quitter sa maison. Toutes les issues sont condamnées par une force mystérieuse, sans qu'aucune explication ne soit donnée. À l'extérieur, le monde semble avoir disparu ; à l'intérieur, les réserves de nourriture et d'eau s'amenuisent inexorablement. Contraints de survivre dans cet environnement devenu hostile, les membres de la famille devront unir leurs forces pour comprendre ce qui les retient prisonniers… avant qu'il ne soit trop tard.

Qui est au casting du film Le dernier refuge ?

Greta Lee : Ann

Wagner Moura : Jason

Gabriel Chung : Graham âgé

Emma Ho : Ruth âgée

Noah Alexander Sosnowski : Graham jeune

Riley Chung : Rut jeune

Kingsley Ben-Adir

Gabriel Barbosa

Lewis Goody : Greg

Nancy Baldwin : Nancy

Jed Aukin : Scott

Où voir le film Le dernier refuge en streaming ?

Le film Le dernier refuge est à regarder en exclusivité sur Netflix le 7 août 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).