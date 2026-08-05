Sterling Point : cette série va devenir la nouvelle obsession des abonnés d'Amazon

Après "L'Été où je suis devenue jolie", Prime Video continue de miser sur les séries young adult avec "Sterling Point".

Avec Sterling Point, Prime Video s'offre une nouvelle série destinée aux adolescents et jeunes adultes, mais qui entend dépasser le simple récit romantique. Créée, écrite et réalisée par Megan Park, la série est produite par les équipes de Josh Schwartz et Stephanie Savage, les créateurs de Gossip Girl et Newport Beach (The O.C.), ainsi que par LuckyChap, la société de production de Margot Robbie.

En huit épisodes, Sterling Point raconte une histoire d'apprentissage où les premiers amours se mêlent aux blessures du passé. Entre les paysages d'un lac canadien et les secrets enfouis d'une famille, la série promet une ambiance estivale qui n'est pas sans rappeler L'Été où je suis devenue jolie, tout en accordant une place importante au mystère

Le casting est composé d'Ella Rubin, révélée dans Anora, qui incarne Annie. Elle donne la réplique à Amélie Hoeferle, vue dans Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, et à Jacob Whiteduck-Lavoie (Premier trio). Le casting est complété par Keen Ruffalo, fils de Mark Ruffalo, qui tient ici son premier grand rôle, Bo Bragason qui incarnera l'héroïne dans The Legend of Zelda qui sortira en 2027, Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Supernatural) et Jay Duplass (Transparent, Industry).

Quelle est l'intrigue deSterling Point ?

Annie Jacobson, 17 ans, mène une vie tranquille à New York avec son frère jumeau Connor et leur père adoptif. Tout bascule lorsqu'elle apprend que son grand-père, avec lequel sa famille n'avait plus aucun contact, lui a légué une île située sur un lac canadien. En découvrant cet endroit isolé, Annie fait la connaissance d'une bande de jeunes de son âge, vit ses premiers émois amoureux et met peu à peu au jour les nombreux secrets qui entourent son histoire familiale.

Qui est au casting de Sterling Point ?

Ella Rubin : Annie Jacobson

Amélie Hoeferle : Ramona

Jacob Whiteduck-Lavoie : Ellis

Keen Ruffalo : Connor

Bo Bragason : Oona

Daniel Quinn-Toye : Rory

Jeffrey Dean Morgan : Joe

Nikko Angelo Hinayo : Sully

Mabel Strachan : Maple

Elle-Maija Tailfeathers : Kate

Missi Pyle : Denise Ballantine

Où voir Sterling Point en streaming ?

Sterling Point est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 5 août 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.