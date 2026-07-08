Jusqu'au bout sur Netflix : Nawell Madani devant et derrière la caméra dans un drame bouleversant

Nawell Madani retrouve Netflix avec "Jusqu'au bout", un drame familial où elle incarne une mère d'enfant malade confrontée à un choix impossible.

Avec Jusqu'au bout, Nawell Madani poursuit son virage vers des œuvres plus dramatiques. Après avoir coréalisé C'est tout pour moi en 2017 et créé la série Jusqu'ici tout va bien pour Netflix, l'humoriste retrouve Ludovic Colbeau-Justin (Néro, Le Nouveau) derrière la caméra pour mettre en scène ce drame familial qu'elle a coécrit avec Walid Afkir et Mohamed Benyekhlef. Loin de ses précédentes comédies, elle y incarne aussi l'héroïne, une mère prête à tout pour sauver son fils, dans un récit qui interroge la parentalité, le sacrifice et les dilemmes éthiques liés au don d'organes.

Nawell Madani incarne Jada, après s'être fait connaître avec C'est tout pour moi et la série Jusqu'ici tout va bien. Elle donne la réplique à Guillaume Gouix, vu dans BAC Nord, Les Revenants et Midnight in Paris. Le casting comprend également Nicolas Briançon (La Promesse de l'aube), Steve Tientcheu (Les Misérables), Aïssatou Diallo Sagna, récompensée pour Saint Omer, ainsi que le jeune Paul Fouré, qui interprète le fils de Jada. Le film est disponible depuis le 8 juillet sur la plateforme de streaming.

Quelle est l'intrigue du film Jusqu'au bout ?

Jada s'est battue pour devenir mère. Après un parcours difficile, elle parvient enfin à fonder une famille grâce à un don d'embryon. Quelques années plus tard, son fils est atteint d'une leucémie particulièrement agressive. Pour espérer le sauver, une greffe est indispensable, mais aucun donneur compatible n'est trouvé. Face à cette course contre la montre, Jada est prête à repousser toutes ses limites. Jusqu'où ira-t-elle pour sauver son enfant ?

Qui est au casting du film Jusqu'au bout ?

Nawell Badani : Jada

Guillaume Gouix : Paul

Paul Fouré : Naël / Adrien

Nicolas Briançon : Pr Bonfanti

Steve Tientcheu : Manenti

David Salles : Campos

Majida Ghomari : Nadia

Aïssatou Diallo Sagna : Fanta

Sarah Stern

Où voir le film Jusqu'au bout en streaming ?

Le film Jusqu'au bout est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 8 juillet 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).